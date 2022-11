Bezáró fürdők, szállodák, éttermek, múzeumok országszerte. Joggal merült fel a kérdés, vajon a filmszínházakra is ugyanez a sors vár? Kíváncsiak voltunk, van-e az elszabadult energiaáraknak a hazai moziszektoron belül megyei vesztese.

Elsőként a megyeszékhely legnagyobb szolgáltatójánál, a Nyírplázában mozitermeket működtető Cinema Citynél érdeklődtünk, ahol szerencsére jó hírrel szolgálhattak: annak ellenére, hogy az anyavállalatnak a CineWorld Groupnak sikerült jókora adósságot felhalmoznia az utóbbi időszakban, a tulajdonos egyelőre nem tervezi Nyíregyháza multiplexének bezárást. Ezt erősítette meg a cég PR- és marketingigazgatója, Buda Andrea.

Jó bevételi mutatók

– Nem titok, újabban hétszeres rezsiárakkal számolunk, ezért is kellett hetekkel ezelőtt jegyáremeléshez folyamodnunk, a plusz bevételből próbáljuk majd lekövetni az árváltozásokat. Átlagosan 300-350 forinttal kerülnek többe a belépőjegyeink, mint korábban. Természetesen ennek fejében némi engedményt is tettünk, eddig csak a fővárosban volt akciós szerdánk, most vidéken is bevezettük a szerdai kedvezményes napot, egy diákjegy áránál is kevesebbért kínálunk ekkor filmeket. Ezen túlmenően semmiféle üzemeltetési változást nem tervezünk.

– Egyébként október elején beindult az őszi blockbuster-szezon, már volt olyan hétvégénk, amikor a 2019-es évben tapasztaltakhoz nagyon hasonló bevételi mutatókat tudtunk produkálni. Nagyon erős év volt a 2019-es, a Covidot megelőzően az utolsó, amikor semmi nem zavarta az üzletmenetet, a számokat éppen ezért ehhez hasonlítjuk. Egyébként éppen tart az egyhetes Moziünnepünk, vasárnapig nem csak különféle filmes programokkal, de kedvezményes jegyárakkal is várjuk nézőinket. Év végéig pedig még számos nagy filmet várunk, jön a Fekete párduc 2, gyerekeknek a Kis Winnetou, a Walt Disney-től a Fura világ vagy a Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság.

– És a legnagyobb decemberi durranás lesz az Avatar folytatása, amire azzal készítettük fel a nézőket, hogy szeptemberben ismét bemutattuk a nyitófilmet, így együtt überelni tudjuk a Star Wars sikerét is. Ma már a Covid óta nem szívesen bocsátkozunk semmilyen előrejelzésbe, de egyelőre nem tervezünk bezárással – ismételte meg a jó hírt Buda Andrea.

Szemben a rezsigondokkal

Ugyancsak kitart Mátészalka új büszkesége, az Adolf Zukor Mozi is, tudtuk meg az üzemeltető cég, a Laurel-Trade Kft. ügyvezetőjétől, Kasza Károlytól.

– Ugyan még nem zártuk le a gazdasági évet, de tartottunk egy nagyon sikeres filmfesztivált, ami nem csak országos viszonylatban volt egyedülálló, de ilyen néven sehol a világon nincs filmmustra. Mindemellett behoztuk a focit is a moziba. Nemzetek Ligája vetítést tartottunk, csodálatos két telt házas napot tudtak eltölteni nálunk a futballrajongók. Megcsináltuk a társrendezvényeknek alkalmas mozikertet, augusztusban például gitárkoncertet rendeztünk itt – sorolta azokat a kezdeményezéseket, amelyek az életben maradást szolgálják. Ottjártunkkor is Halloweenes napot tartottak óvodás gyerekeknek.

– Sorra vesszük, milyen további szórakozási lehetőséget tudunk felkínálni az itt élőknek, egy kicsit szembe menve a rezsigondokkal. Nem zárom ki, hogy bizonyos fokú újragondolásokra szükség lehet, mindenesetre előre megyünk, nem zárunk be, már a tavaszt is tervezgetjük. Egy hamisítatlan közösségi teret akarunk itt kialakítani, mert csak vetítésből megélni nem lehet, ki kell lépni a mozifunkció kereteiből. Hozzánk szívesen jönnek ma már nem csak a szatmári emberek, de a szabolcsiak is. Ezért dolgozunk – nyilatkozta.

S ha már Mátészalkára benéztünk, Kisvárdáról se feledkezhettünk meg, kifaggatva a VárdaPlex Cinemát is működtető Szabolcs Cinema tulajdonosát, Iván Lászlót.

– Érdekes helyzetben vagyok, ugyanis június óta – annak ellenére, hogy szerződést kötöttünk – nem kaptam számlát az áramszolgáltatótól, pedig az lesz a vízválasztó, hogy milyen végösszeget találok rajta – mondta el hamarjában, éppen autóban ülve. Persze mindjárt sejtettük, Gyenesdiáson, a Liget Plázában megnyitott mozijára gondolt elsősorban, ahol eddig is több százezres rezsiköltséggel számolt. Kérdés, mit hoz a jövő most, hogy napelemeket is telepíttetett.

– Ha látom, hogy hová emelkedett az ár, akár kellemetlen döntéseket is hoznom kell – tette hozzá, miközben megnyugtatott: Kisvárdán nyitva lesz a mozi, ahogy eddig.

Egy kis szünetet tartanak

A végére hagytuk a Váci Mihály Kulturális Központ Krúdy Art Moziját, az egyetlen megyei kivételt.

– Csütörtök óta már hivatalos, hogy bár a mozink egy bérleményben van, november 15-éig még vetítünk, azt követően pedig szüneteltetjük a szolgáltatást. Az intézkedés év végéig szól. Az idei Európai Art Mozi Napja – amihez korábban mi is csatlakoztunk – november 13-ára esik, ezt nem akartuk elengedni – tájékoztatott a VMKK igazgatója, Mészáros Szilárd, afelől biztosítva mindenkit, hogy a dolgozókat nem küldik el, más területen fognak a szüneteltetés ideje alatt besegíteni.