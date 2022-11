A törvény megjelenése után Szabolcs-Szatmár-Beregben az elsők között alakult meg a megyei értéktár bizottság, amelynek a tagjai az elmúlt tíz évben elkötelezetten és felelősségteljesen döntöttek, illetve döntenek napjainkban is azokról a kincsekről, amelyek bekerülhetnek szülőföldünk büszkeségei közé. A bizottság célul tűzte ki, hogy a lakosságot megismerteti múltunk ékességeivel, ezért több alkalommal is rendezett megyei értéktár konferenciát. Csütörtökön a kemecsei városháza díszterme adott otthont egy ilyen jellegű tanácskozásnak, amely egyúttal az Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben című pályázat zárórendezvénye is volt.

A vendégeket Lipők Sándor, a város polgármestere köszöntötte, és szólt arról, milyen eredményeket ért el az utóbbi időszakban a település. Az iparfejlesztést és a munkahelyteremtést segíti a most épülő ipari park, hamarosan elkészül egy új bölcsőde. Az önkormányzat szeretné a mentőállomást is bővíteni, a város központját jelentő Répásy teret pedig tovább fejleszteni. Az oktatási és gyermekintézményeket a református egyház működteti, ebben segítő partner a város vezetése. A település első számú embere kiemelte, erőt kell meríteni a múltból, kellenek olyan példaképek, akiket követni lehet. Ilyen ember Kemecsén Répásy Mihály 1848/49-es honvédtiszt, akinek életútja, magatartása, hazaszeretete, önfeládozása példaként áll minden kemecsei előtt. Megemlített egy jelentős problémát is Lipők Sándor. Ahhoz, hogy iparra alkalmas legyen a megye, fontos az ipari villamosenergia-ellátás. Mivel ez nincs megfelelően kiépítve, gátat jelent nemcsak Kemecse, hanem a térség és a megye fejlődésében is.

A konferenciát Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke, a megyei értéktár bizottság elnöke nyitotta meg, aki tájékoztatta a résztvevőket az értékmegőrző munkájukról is.

– A 2012-es évi XXX. törvény szól a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok megőrzéséről, ápolásáról. Piramisként épülnek egymásra a települési, a megyei, a tájegységi, a nemzeti értékek, a csúcson a hungarikumok vannak. Jó hír számunkra, hogy a hungarikumok között megyei értékek is vannak, például a máriapócsi nemzeti kegyhely és a pócsi búcsú, valamint a Felső-Tisza-vidéki beregi keresztszemes – mondta az értéktár bizottság elnöke.

– Szívesen tartjuk vidéken a konferenciákat, hiszen bemutathatjuk a munkánkat, s új emberekkel is találkozhatunk, akik lelkesek és elkötelezettek a múlt értékei iránt. Sajnos, több városban és faluban nincsen még települési értéktár, pedig szükség lenne rájuk, és csupán egy képviselő-testületi határozat kell hozzá. A működési formája sok lehet, ám ami a legfontosabba: kell egy személy, aki önként felvállalja ezt a munkát, kovásza az értéktár mozgalomnak. Kell egy olyan ember, aki kötődik szülőföldjéhez, nagyon ragaszkodik hozzá. Minden bizonnyal ott is élnek ilyen emberek, ahol még nem működik települési értéktár. Egy új kormányrendelet szerint akkor lehet valami a megyei értéktár része, ha előbb a települési értéktárba is beválasztották. Kaptunk mi is olyan javaslatot a megyei értéktárba, amit még nem vettek a települési kincsek közé, ezért a javaslatot el kellett utasítanunk – magyarázta Baracsi Endre. – Jelenleg 157 kincs van a megyei értéktárban, az újabb és újabb értékekről a média révén folyamatosan tájékoztatjuk a megye lakóit. Az értékekről megjelentettünk már több kiadványt is, s hogy a fiatalokat is bevonjuk ebbe a mozgalomba, pályázatokat hirdetünk, versenyeket szervezünk a számukra. A tapasztalatok azt mutatják, a diákok lelkesen készülnek a versenyekre, elhivatottak, elkötelezettek az értékek iránt. Jó ötleteket is adnak, amikor az egyik feladatban arról kelle írniuk, mi mindent javasolnak a megyei értéktárba. A tiszaszalkai diákok ötlete alapján lett a tiszaadonyi kecskesajt az értéktár része – tette hozzá az értéktár bizottság elnöke, akinek az előadása után a helyi Arany János Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai zenés-irodalmi összeállítással kedveskedtek a résztvevőknek, illetve tisztelegtek Répásy Mihály honvédtábornok emléke előtt.

Az ezt követő szakmai részben ugyanis Répásy Mihály életéről és munkásságáról hallhattak a vendégek két előadást. A nemzeti értéktár bizottsághoz érkezett már egy olyan javaslat, hogy legyen a megyei értéktár része a kemecsei kegyeleti emlékpark is, ahol a katonatiszt örök álmát alussza. A kemecsei Répásy emlékeket és értékeket Lucza János helytörténész, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Honismereti Egyesület titkára foglalta össze. Felidézte azokat az irodalmi és hadtörténeti műveket, monográfiákat, amelyek foglalkoztak Répásy Mihály személyével. Felidézte az 1849. júliusában Szegeden eltemetett tábornok újratemetésének előkészületeit, illetve a 2007. március 14-i kemecsei újratemetés pillanatait, méltató beszédeit is. Sok érdekességet hallhattak a jelenlévők: megismerhették Répásy Mihály halotti látleletét, szó volt a családi címerről, s arról a Répásy-emlékéremről is, amit egy nemes lélek nemes életének köszönéseként készíttettek el tisztelői.

A forradalom huszártábornokát dr. Bene János történész, a megyei honismereti egyesület elnöke mutatta be. Mint elmondta, sokáig csend vette körül Répásy Mihályt, hiszen nem volt aradi vértanú, jóval korábban meghalt. Ha nem hal meg koleráben Szegeden 1849 júliusában, akkor Aradon ő lett volna a tizennegyedik áldozat. Nem fűződtek a nevéhez nagy csaták, de megszervezett egy olyan lovas hadsereget, amellyel győzni lehetett, s ezzel a hatalmas szervezőmunkával a kortársak tiszteletét és megbecsülését is kivívta.

A konferencia zárszavát Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere, a megyei értéktár bizottság alelnöke mondta.

– Minden településnek vannak olyan történelmi nagyságai, akikre példaképként tekinthetnek az utódok. Répásy Mihály méltatlanul volt sokáig elfeledve, pedig fontos tisztelnünk történelmi nagyjainkat, így tudunk előbbre jutni. A magyar virtus legyen meg bennünk, ha a múlt értékeiről van szó. Úgy gondolom, ez a két előadás a résztvevő diákoknak többet ért, mint némely történelemóra. A sok ismeret mellett kulturális élményt kaptunk a fellépő tanulóktól. Annak a településnek, amelyik odafigyel a fiataljaira, van jövőre – fogalmazta meg többek között befejezésként Filep Sándor. MML