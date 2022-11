Így született az a Jövő műhely „Itthon–otthon értékeink nyomában elnevezésű rajzpályázat is, amelynek az ünnepélyes díjátadóját rendezték kedden a megyeháza dísztermében.

– Valóban, számos rendezvény volt itt a megyeházán, ahol általános iskolásokat láttunk vendégül több száz gyereket, illetve nyugodtan mondhatjuk, hogy ezres nagyságrendben jöttek – nyilatkozta alapunknak a megyei közgyűlés alelnöke, a megyei értéktár bizottság elnöke, és ennek ezeknek a programoknak az egyik helyi koordinátora, Baracsi Endre. – A sorozatnak voltak olyan elemei is, amelyek egyfelől vetélkedő formájában szólították meg őket, vagy éppen kreatív vonatkozásban, mint amilyen ez a mostani rajzpályázat is. Korábban már rendeztünk hasonlót, ez a második ilyen, nagy érdeklődéssel vártuk, milyen pályamunkák fognak beérkezni. Ma már nyugodtan kijelenthetem, nem is pályamunkák érkeztek, némelyikre jobban illik az alkotás kifejezés. Szakmai zsűri döntött a végeredményről: Karakó Lászlóné rajztanár, amatőr festőművész, Mihálka György sokak által ismert és kedvelt nyíregyházi képzőművész, no és jómagam ültünk a zsűriben, én magam leginkább átengedve a teret a szakmának. Meglepve, ugyanakkor örömmel tapasztalták, hogy nagy volt a pályázati kedv, 180 pályamunka érkezett, méghozzá olyan minőségben, hogy – bátran mondhatjuk – megütötték a művészi színvonalat, különösen igaz ez a díjazottakra.

Az elnök elmondta, hogy témául – nyilván nem véletlenül – az Értékek kifejezést kínálták fel, mivel az volt a cél, hogy a gyerekek mutassák meg az általuk kiválasztott megyei értékeket, hungarikumokat. Éppen azt akarták megjeleníttetni, hogyan látják ezeket a megyei kincseket a gyerekek, ugyanis a gyermeki szem – tudjuk a pszichológiából is – soha nem téved, a gyermekrajzok mindig a lélekből táplálkozó lényeget mutatják meg.

– A gyerekszemek valami csodálatos dolgokat hoztak létre, mi is meglepődtünk, mennyire érzékenyek, kreatívak, és mennyire különleges az ő nézőpontjuk. Azzal is keretet kívántunk nyitni a fantáziának, hogy nem kötöttük meg, milyen technikával dolgozhatnak. Éltek is vele, nyilván meglátszik, amikor a gyermekkezeket jó rajztanári kezek irányítják. Csodálatos munkák születtek, külön értékeltük az általános iskolások között az alsósokat és felsősöket, valamint a középiskolásokat. A legfontosabb, és mindennek ilyenformán meg is lett az eredménye, hogy a gyerekek látják, érték, mi az érték, meg is tudják mutatni és akarják is megmutatni. A legfontosabb, hogy érdeklődnek az őket körülvevő környezet iránt. Nekünk pedig fontos volt, hogy legyen visszacsatolás, és esetleg legyenek majd követőink, akik segítenek az értékőrző munkában, mert így van és lehet értelme – nyilatkoztak.

Lesz még folytatás is, vannak még feladatok, egy értéktár konferencia is bekerül hamarosan ebbe a sorozatba, igyekeznek kihasználni a pályázat adta lehetőségeket. Következett tehát az eredményhirdetés, ami ezúttal is több volt, mint egy kézszorítás, hiszen a Burattino Bábszínház műsorában is gyönyörködhettek a megye számos pontjáról – Beregdarócról, Záhonyból, Pátroháról, Tiszaszalkáról, Panyoláról, Újfehértóról, Vásárosnaményból, Nyíregyházáról és még számos helyről – érkező tanulók.

A díjazottak:

Általános iskola alsó Tagozat:

1 hely: Algács Dániel, 2. hely: Illés Flóra, 3. hely: Huszti Anna, különdíjasok: Gál Zoé, Pántlik Lőrinc Sámuel, és Labbancz Alíz

1 hely: Varga Zsanna, 2. helye: Eszenyi Míra, 3. hely: Lakatos Kármen, különdíjasok: Meggyesi Kamilla Petra, Vártás Hajnalka, Balázsi Blanka

Középiskola:

1 hely: Masa Vince, 2. hely: Zám Gergő, 3. hely: Polgár Zsófia, különdíjasok: Barth Eszter, Zöldi Eszter, Nagy Lilla

