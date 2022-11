Száznyolcvannyolc esztendeje, 1834. november 30-án született Nagyváradon Jósa András régész, orvos és antropológus. Élete során Nagykállóban telepedett le ahol kórházi, majd 1884-ben Nyíregyházán Szabolcs vármegyei főorvos lett. 1865-ben munkája mellett a sebészi oklevelet is megszerezte. Az orvosi hivatásában végzett sokrétű tevékenysége mellett nagy érdeme volt a Szabolcs vármegyei múzeum létrehozása is. Nyíregyházán, 1918. szeptember 6-án, életének 84. évében érte a halál. Nevét és emlékét múzeum, utca, kút, városrész és egy kórház is őrzi.

