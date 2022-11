Immár közel két évtizede ápolja Árpád-házi Szent Erzsébet magyar királylány – II. András király és merániai Gertrúd lányának – emlékét a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) baktalórántházi szervezete. Az idén is a szent neve napjának előestéjén, november 18-án negyven kenyeret szentelt meg Lázár István plébános a város kora-középkori római katolikus templomában.

– Felelevenítettük Szent Erzsébet életét, majd a „Rózsa-csoda” történetét Orosz Zelma, a Nyírkércsen működő római katolikus iskola tanulója mondta el. Közös gitáros énekléssel, a szent imájának közös elmondásával még bensőségesebbé, családiasabbá vált a szentmise – tájékoztatta szerkesztőségünket Némethné Csubák Éva, a KÉSZ helyi elnöke. – A templomban freskójelenet örökíti meg Szent Erzsébetet, amint éppen kenyeret oszt kötényéből a szegényeknek. A 18. században a templom színes oltárképe is a Rózsa-csodát ábrázolta, az oltárkép az akkoriban Baktán uralkodó család nőtagjának, a római katolikus gróf Haller Gáborné született gróf Károlyi Klárának köszönhető. Az oltárkép ma a helyi Dégenfeld Kastélymúzeum egyháztörténeti kiállításán tekinthető meg.

Erzsébet, aki a szegényeknek kenyeret és alamizsnát adott, ispotályt alapított, igazi hősként, példaként áll előttünk. Utat mutat a számunkra, hogyan lehetünk mi is a mai világunkban a cselekvő szeretet munkatársai. Hálásak vagyunk, hogy ebben az évben is több százan ehettek a szentelt ételből, hiszen így valóban elmondhatjuk, hogy megosztottuk egymással kenyerünket, felemelő érzés segíteni felebarátainkat. A kenyerekből juttattunk a többgyermekes családoknak is. Köszönet a baktai pékségnek, hogy az idén is megsütötték a kis kerek cipókat – tette hozzá Némethné Csubák Éva.

(Szent Erzsébet legendája: Kis cipókat vitt a rászoruló embereknek, amikor találkozott az egyik rokonával. A férfi megkérdezte, hová megy, mit visz. Azt felelte, hogy rózsákat visz. S amikor megmutatta, a kosárban valóban rózsák voltak, mert a cipók virággá változtak. Isten ugyanis nem akarta, hogy hazugságban maradjon ez a jószívű, önzetlen leány.)

A szentmise egyik pillanata

Forrás: KÉSZ

KM