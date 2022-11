„Élt egyszer egy ifjú tudós,/ találmánya kétfordulós:/ fájdalmunkat csillapító,/ lázálmunkat elsimító." Akár egy találós kérdés is lehetne ez a négy sor, ami egy vers eleje.



Aki nem tudná, Kabay Jánosról szól, a magyarországi morfingyártás atyjáról, a bűdszentmihályi Alkaloida Vegyészeti Gyár alapítójáról.

A közelmúltban jelent meg a Táncoló rímek - Nemzeti értékek című válogatás Kocsi Erika tollából, s a harminchárom nemzeti értéket bemutató versek között találhatjuk a Kabay János munkásságát tömören bemutató alkotást is. t tartalmaz. Mint azt a kisvárdai születésű írónő elmondta, ez az új kötete a Nemzeti érték-mesék című könyvének a "lírai ikerlángja", azt a kiadványt egyébként annak megjelenésekor lapunk is bemutatta.

Az alkotónő nemzeti értékeinket a korábbi epikai köntös után ezúttal lírába is öltöztette játékos gyermek-, valamint felnőtteknek szóló versek formájában. Így a költemények tömörebb és egyben mélyebb világa még több ember számára nyújthat élményszerű információkat nemzeti kultúránk kincseiről.

De kinek is szól ez a kötet? Kocsi Erika szerint mindenkinek, aki tud már olvasni, vagy akinek valaki szívesen felolvas, és aki kedvet, érdeklődést érez magában ahhoz, hogy a versek lelket, értelmet formáló, szépen táncoló ritmusának és rímeinek élményáramára emelkedve ismerkedjen meg nemzetünk értékeivel. A kisvárdai származású alkotónő ebben a válogatásában jelképesen merít a helyi, a megyei, a kiemelkedő nemzeti értékek és hungarikumok gazdag tárházából. A költőnő a kötetben bemutatott 33 értéket úgy öntötte versbe, hogy olykor a kedvenc lírikusai ismertebb verseinek ritmus- és rímképletén lépkedett, olykor pedig a saját ihletének engedelmeskedve szárnyalt.

– A nemzeti érték egy olyan kőszikla, melyre identitásunkat is alapozhatjuk, ezért érdemes tisztelettel és alázatos áldozatkészséggel hozzáállni – nyilatkozta a szerző. – A magyar nemzeti érték egy megalkuvás nélküli minőség, az a bizonyos „magyar geniusból fakadó erő”, melyet már világszinten is ismernek és elismernek. A nemzeti értékek a máról szólnak, de a gazdag, tekintélyes múltból merítkeznek, és a jövő generációk sikerét is megalapozzák.

Kocsi Erika elhivatott abban, hogy az idén immár 10 éves múltra visszatekintő nemzeti értékmozgalmat minél több embernek bemutassa. A pedagógus végzettséggel és tapasztalattal is rendelkező alkotó a műveit elsősorban a 8-10 éves korosztálynak szánja. Ez a kötete is Ujréti Ágnes lenyűgöző illusztrációival és dr. Révay Valéria nyelvészprofesszor gondos lektorálásában látott napvilágot a Debreceni Hajdú Táncegyüttessel szakmai együttműködésben a Hung-2021 pályázat keretében.

