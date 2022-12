– Dr. Kállay Kristóf szeretett volna örök emléket állítani egy olyan megyei gyökerű családnak, mely a második világháború után emigrációra kényszerült, ahogy be kívánta mutatni történelmi szerepüket is. Ahányszor találkoztam vele, mindig azt hangsúlyozta, hogy nem elsősorban magának, hanem az utókornak, a gyerekeknek és a fiataloknak szánja a gyűjteményt: tanuljanak általa egy olyan letűnt korszakról, ami már csak az emlékeinkben és a történelemkönyvek lapjain él tovább. A többnyelvű könyvtárnak is pontosan ez a funkciója.

Múlt és jövő

– Bár az intézmény a koronavírus-járvány alatt nyitotta meg kapuit a Kállay-házban, most pedig másfajta kihívásokkal nézünk szembe, szeretnék gratulálni ennek a maroknyi csapatnak, ugyanis közel három évtizedes fennállása óta látogatószámát tekintve is a legjobb évét zárja az idén a gyűjtemény. Minden ember addig él, ameddig emlékeznek rá, ezért, valamint az intézmény jövőjéért is fontos, hogy megemlékezzünk az elődökről, akik nélkül ma nem állhatnánk itt – zárta gondolatait dr. Ulrich Attila.

Az ünnepi beszéd után a családtagok, valamint a megyei és városi intézmények vezetői elhelyezték koszorúikat az emléktáblánál.

CsA