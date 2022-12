Zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel a napokban a nyíregyházi Kodály-iskola díszterme azon a rendezvényen, amelyen a Cantemus kórus a bérleti sorozatának újabb koncertjén a 140 éve született Kodály Zoltánról emlékezett meg. A hangversenyen köszöntőt mondott dr. Vas Bence gitárművész, a Pécsi Tudományegyetem dékánhelyettese, a Magyar Kodály Társaság elnöke, aki a hangverseny után szerkesztőségünk kérdéseire is válaszolt.

Ha nem lenne a társaság nevében a Kodály név, ha nem lenne most a születési évforduló, akkor alig említenénk napjainkban az egyik legnagyobb magyar zeneszerzőt és zenepedagógust. Ennyire elfelejtenénk nagyjainkat?

A tárasadalomban annyi minden devalválódik, annyi minden kifordul magából, annyi mindennek nem találjuk a helyét, aminek mondjuk másfél-két évtizeddel ezelőtt találtuk helyét és értettük. Most nagyon fura világ van. Nem arról van szó, hogy Kodály Zoltánt felejtjük el, hanem nagyon sok értéket felejtünk el, ami tradicionálisan a mi társadalmunknak része volt. Persze vannak dolgok, amiket nem baj, ha elfelejtünk, de vannak olyan értékek, amik most kifordultak magukból, s nem érti a világ, nem értik a fiataljaink. Gyermekeink olyan kultúrában nevelkednek, amelyben mondjuk a nemzeti érzésnek vagy a nemzeti öntudatnak az egészséges formája sincs meg. Nyilván nem nacionalizmusra és irredentizmusra gondolok, de egy egészséges öntudatra szükség van a fiataloknál, hogy magyarok, hogy honnan származnak, milyen múltjuk van. Amerikában, Franciaországban, Németországban, de egy kicsivel közelebb hozzánk is, nagyon megváltozott a világ. Mindezek alapján nem csodálkozom azon, hogy Kodály Zoltánt egy kicsit elfelejtették. Éppen ezért a mi dolgunk - most, hogy új elnöksége van a Magyar Kodály Társaságnak - az, hogy megpróbáljunk ezen változtatni. Nem mondom, hogy könnyű, majdnem lehetetlen, de akkor is meg kell mindent próbálni, meg kell mindent tennünk a zenei nevelés érdekében, mert most rossz irányba halad. A társadalom mellett a szülők is nagyon elszoktak attól, hogy a zenei nevelés mennyire fontos gyermekkorban. Az érzelmi intelligenciának a fejlesztése mérhetetlenül fontos. Társadalmi szinten is. Sokkal kiegyensúlyozottabb munkaerőt képviselnek, sokkal nagyobb társadalmi szerepet vállalnak azok, akik sokat tanultak zenét, mint azok, akik nem. Zene nélkül nincs teljes élet. Jön a karácsony, mindenki ajándékot akar venni gyermekének. Hogyan döntünk? A legkevésbé sem intellektuális alapon, a végső döntéseinket az érzelmeink alapján hozzuk meg. Két három hasonló minőségű dolog közül az érzéseink alapján választunk. Az a társadalom, amelyik nem tanulja meg az érzéseit felismerni, elfogadni, s bizonyos mértékig kezelni, az veszve van. Nem mondhatunk le arról, hogy a fiatal nemzedéknek ne tanítsuk meg elfogadni a saját érzéseiket, különben nincs jövője a nemzetnek. S nem is gondolnám, hogy a magyar nemzet a világ legnagyobbika lesz, de legyen egy jogos alternatíva a Föld kerekén , ahol jó élni, ahol szeretünk otthon lenni. Azt hiszem, ez egy fontos gondolat, egy fontos küldetés, amit a Kodály Társaságnak fel kell vállalnia.

Említette a zenélés, az éneklés fontosságát. Gyakran egy tantestületben a kollégák szemében sem komoly tantárgy az ének, a tanító nénik pedig sokszor inkább az olvasást, az írást gyakoroltatják az éneklés helyett. Hogyan lehetne napjainkban visszaállítani az énekórák tekintélyét, rangját?

Nagyon szomorú lenne Kodály Zoltán, ha tudná, hogy ide jutott az a mozgalom, amit ő elindított. Hasonló információkat én is hallok. A legutolsó felmérés talán tíz éve volt, s akkor valóban a legkevésbé elfogadott tantárgy volt az ének-zene. Mert tantárgyként tekintünk rá, ám azt Kodály sem akarta, hogy az legyen. Ha van egy óránk, inkább énekeljünk, vagy tegyünk olyasmit, ami jó az ember lelkének, ami örömteli és felfrissülünk tőle, ne pedig lexikális információkat akarjunk átadni nekik, hogy például ez ereszkedő dallam ilyen és ilyen hangkészlettel. Nem biztos, hogy ez kell. Nem biztos, hogy jó úton járt az elmúlt évtizedekben az ének-zene oktatás. Nyíltan szembe kell nézni magunkkal, meg kell vizsgálnunk, s azon vagyunk, hogyan tudjuk úgy megváltoztatni az ének-zene tantárgy oktatását, hogy az a 45 perc, ami a rendelkezésünkre áll, valóban hatékony és eredményes legyen.

Ki kéri valaki egyáltalán a Kodály Társaság véleményét? Tudnak hatni azokra, akik minderről döntenek?

Nem vagyok biztos abban, hogy nekünk most az első fronton a politikával kell kezdenünk. Rengeteg ének-zene tanár van az országban, az ő továbbképzésük, a beszélgetés, a közös gondolkodás sokkal fontosabb a számomra, mint a szerkezeti-szervezeti törvényi háttér megváltoztatása. Azt gondolom, belülről kell kinőnünk magunkat, s az meg fogja hozni a politika reakcióját, jó értelemben vett válaszát. Tapasztaltam, ha a zenei szakma összefogott, s egy irányba akart húzni, azt a politika soha nem akadályozta meg. E tekintetben sokkal több dolgunk van még, mielőtt a politikához fordulnánk, hogyan is legyen, és mint is legyen. Ezt keresem, ezt keressük az elnökségben, s azért dolgozunk, hogy megtaláljuk azt a változtatási módot, ami jobbá teszi a képzést.

Hogy érezte magát a ma esti koncerten?

Nagyszerű volt ez a hangverseny. Nagyon szeretem azt a munkát, amit Szabó Dénes karnagy végez, s ahogy a kórusai megszólalnak. A szív csakrája - mondják a kolléganőim, teljesen feltöltődnek ilyenkor. Nagyszerű ebben a teremben hallani ilyen tisztaságot. Itt nemcsak arról van szó, hogy szépen énekelnek a gyerekek, hanem arról is, hogy az a tisztaság, érthetőség és értelem, ahogyan ők ezt teszik, a felhangok harmadik-negyedik szintjéig is eljutnak. Ez egy olyan csatornát nyit ki, amit azokkal a kis fülesekkel, amiket a gyerekek hallanak, nem lehet meghallani, megérezni. A fülhallgatókkal akusztikai hiányérzete van az embernek. Itt a teremben teljes tisztaságában, nyíltságában tud megszólalni a zene. S amit most hallottunk Kodály műveiből is, koránt sem szigorú, komor, rideg távolságtartó embert lehet megismerni ezekből a művekből, hanem egy szeretetteljes, érző embert. S azt gondolom, Kodály Zoltánnak ezt az arcát kell felmutatnunk, s ezt az örömet, vidámságot, a tevékenység boldogságát átadni a gyermekeknek.

Az ország zenei szakembereire nincs a megyénkben élőknek rálátásuk, de sokan úgy vélik, Szabó Dénes karnagy egy „utolsó mohikán”...

Hazánkban vannak még utolsó mohikánok, de már mind idősek, jóval a hetven év feletti korosztályról beszélünk. Szabó tanár úr hozzájuk képest még „fiatal”, s remélem, nagyon sok ideje van még erre a munkára. Nagyon sokan tanultak tőle, nagyon sokat lehet még tanulni tőle. Hogy mi milyenek vagyunk, s milyenek a fiataljaink, azon múlik, milyen lánglelkű tanáraink vannak, akik meg tudják mozgatni a gyermekek lelkét, s olyan maradandó nyomokat hagynak bennük, amik pótolhatatlanok.



MML