Mesél Bumberák Maja mese és énekmondó, a Népművészet Ifjú mestere, Kiss-Tamasi Mirjam mesemondó, Klitsie-Szabad Boglárka népmesemondó, Prima Junior díjas, a Népművészet Ifjú Mestere.

Az érdeklődők élőszavas mesélést hallhatnak, vagyis nem felolvasások lesznek, a három előadó nem memoriterként mondja el a történeteket, hanem szabad és kötetlen formában. Mindig másképpen hangzanak el a történetek, a mesék így újabb és újabb formában újra megszületnek. A mesemondókban képek peregnek, s azokat adják át hol állandó mesebeli szófordulattal, hol pedig improvizálás útján. Így lehetőség van arra is, hogy újat alkosson a mesemondó.

A mesélés attól is függ, kik hallgatják, milyen állapotban, hangulatban vannak.

A mátészalkai előadást követően március 16-án szatmári körúton vesznek részt az élőszavas mesemondók. Felkeresik péntek reggel a méhteleki óvodát, majd ellátogatnak Penyige és Nagyar gyermekintézményébe is. Délután a fehérgyarmati idősek otthonának lakóit szórakoztatják majd a meséikkel.



KM