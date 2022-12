Tekintettel a nagy érdeklődésre, már most elérhetőek a jegyirodában és a színház honlapján a belépőjegyek a Rózsakert Szabadtéri Színpad augusztusi előadásaira, melyek a Móricz Zsigmond Színház saját, közönségkedvenc produkciói lesznek. Augusztus 5-én, szombaton a Ma este megbukunk című vígjátékot láthatják az érdeklődők. Az eredetileg Londonban bemutatott bohózat Angliában és Amerikában is elnyerte az év legjobb vígjátékáért járó díjakat. Ez nem is csoda, hiszen a darab mértani pontossággal szerkesztett virtuóz bohóctréfái, s a kaszkadőrmutatványoknak beillő bravúros akciói feledhetetlen estét, önfeledt szórakozást garantálnak.

Az angol humort kedvelők nagy örömére augusztus 12-én, szombaton ismét bemutatja a társulat A Spamalot, avagy a Gyalog galopp musicalt, mely a teátrum egyik legnépszerűbb előadása. A produkciót a Magyarországon is népszerű Monty Python csoport tagjai alkalmazták színpadra, mégpedig ikonikus filmjük, a Gyalog galopp nyomán, de előadásukban felhasználják más ismert művek motívumait is, így a zenés változat musicalparódiává is válik. És nem maradhat el a Legénybúcsú sem: a közönség augusztus 19-én, szombaton nézheti meg a bonyodalmakkal teli vígjátékot. A főhőst, a legénybúcsúját lidérces rémálomként megélő Simont Gulyás Attila játssza, aki humorával, virtuóz játékával, nagyszerű énektudásával már számos remek pillanatot szerzett a színházlátogatóknak, Gulácsi Tamás pedig Alex szerepében brillírozva igyekszik feledhetetlenné tenni barátja utolsó szabad estéjét.