„Keresse elő régi fotóalbumait! Nézze át a fiókok mélyét! Kutasson a padláson a régi dobozok között! Nézze át telefonján a közelmúlt fotóit! Várunk minden olyan fontos eseményt, épületet, rendezvényt, ünnepséget, családi eseményt megörökített fotót/fényképet, amely az elmúlt 50 évben történt változásokat, életeseményeket, fontos momentumokat adja vissza. Várjuk azon elszármazott, régi lakosok fotóit is, amelyek azokat a kedves emlékeket ragadják meg, amelyek miatt szeretettel gondolnak vissza az itt átélt élményekre, amelyek miatt esetleg rendszeresen vissza is látogatnak Nyírbátorba. Fontos, hogy a fotók az eltelt 50 évben 2023. január 15-ei határidővel bezárólag készülhettek” – olvasható a felhívásban. Pályázhat minden 14 éven felüli nyírbátori állandó lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkező lakos és/vagy nyírbátori középiskolában tanuló diák, illetve olyan személy is, aki már elköltözött a városból. A fotókat január 15-éig kell beküldeni az [email protected] e-mail címre, a regisztrációs és nevezési feltételek megtalálhatók a www.nyirbator.hu/fotopalyazat-50-ev oldalon. Az első három helyezett értékes műszaki vásárlási utalványt nyer.