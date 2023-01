„...megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt!” – írta nemzeti imánkban Kölcsey Ferenc 1823-ban, talán saját fájdalmát is odarejtve a könyörgés megírása közben. Mert a bús magyar sorsból a saját privát életét illetően is ki kellett vennie a részét, folyamatosan bűnhődnie kellett valamiért, amit el sem követett.

S ha mégis akadt „bűne”, talán csak „annyi”, hogy nemesi családba született a sokáig katonáskodó Kölcsey Péter és Bölöni Ágnes gyermekeként, négy fiúgyermek (és két lánygyermek, mindkettő csecsemőként elhunyt) egyikeként. No meg persze, hogy büszke magyarnak vallotta magát, fájának keleten nőtt törzsökének 1831-ben egyik versében: „ Kölcsey nemzetség, Ete hű maradéka, kit egykor/ Don hullámi körűl, a Hét magyar eggyike, hős Ond,/ Lángölelés zálogja gyanánt neje karjairól vőn./ Vígan laktanak ők rohanó Tisza partjai mellett…”

A végzetes parázs

Ettől nagyobb bűne aligha lehetett. Akárcsak Ady Endrének, aki ugyaninnen származtatta magát.

A meglehetősen művelt, hat esztendősen már franciául és latinul is folyékonyan beszélő ifjú élete is talán más útra terelődik, ha nincs a pusztító variola, vagyis a fekete himlő, ami úgy győzhető le – hiszen az orvosok ma is ezt ajánlják –, hogy melegben kell tartani a gyermeket. Nyilván a kiparazsazott kemence tűnt erre a legalkalmasabb, ahol szikra pattant, esetleg parázs eshetett a fiú jobb szemébe, innen datálható félénkségének, önostorozásának táptalajt adó félszeműsége. „nyomorult alkotmányú test mindenre alkalmatlan”, írta jó barátjának, Kazinczy Ferencnek később.

De a csapások sorának még koránt se volt vége, hat esztendősen elveszítette édesanyját, tizenkét évesen édesapját, neki kellett nevelnie testvéreit, és amikor a család nagy öregje, Kölcsey Sámuel, majd nagybátyja, Kölcsey István is elment – mivel rá hárult a családi gazdaság gondja –, minden irodalomról vagy filozófiáról szőtt álmai szertefoszlani látszottak. Végül még egyik testvérét is fiatalon elveszítette, és bár ketten vállalták a szatmárcsekei bírtok gondozását – amíg az álmosdit, másik két fivérükre, Sámuelre, és Péterre hagyhatták –, Ádám halálával végérvényesen magára maradt.

Tragikusan fiatalon

Még a szerelmi érzületet is csak plátói módon tudta megélni, bár Ádám halálával gyermeket, Kálmánt mégiscsak gyámságára bízott az élet. A tragikusan rövid élet, tesszük mindjárt hozzá, hiszen miközben politikustársáért, Wesselényi Miklósért a királyi tábla előtt, egyik alkalommal hazafelé tartva tüdőgyulladást kapott, és a betegség tragikusan fiatalon, 48 évesen sírba vitte.

Mindezt azért mondtuk el, mert a Himnusz születésének 200. évfordulójára Kántor István filmrendező dokumentumfilmet készített, persze tette ezt most is rendhagyó módon.

– Évekkel ezelőtt készítettem el „...Hozz rá víg esztendőt…” címmel a Himnuszt bemutató filmemet, akkor a Kölcsey Társaság 25. évfordulója alkalmából, most pedig úgy gondoltam, hogy a 30. évforduló kapcsán készülhetne egy másik, magáról Kölcsey Ferencről. Egy olyan művet álmodtam meg, amely a költőt nem akárhogyan, kimondottan a művein keresztül, a költeményei, a levelezése, az Országgyűlési Naplójába írottak, és más prózai írásai alapján ismerteti meg a nézővel. A műfaja is sajátos, ezt a műfajt most kreatív dokumentumfilmnek nevezzük, ami annyit tesz, hogy játékfilmes elemeket is beillesztettünk a képsorok közé – mondta el lapunknak az alkotó.

Régi, kedves színművészét, a nyolcvanadik évén is túlhaladó Csikos Sándort ezúttal sem hagyhatta ki a munkából. A színművészet doktora mindjárt a film elején szerepel. A szatmárcsekei temetőőr szerepét öltötte magára, aki különös titokról lebbenti fel a fátylat. Kölcsey ugyanis a néphagyomány szerint otthonában betegen levelet kapott a császártól, aki nem is postán küldte, hanem darabontokkal vitette Szatmárcsekére, és a költő a méregporral beszórt levelet kibontva lélegezte be a halálos toxint. Mindezek után Csíkos Sándor a csekei sír előtt a Himnuszt is elszavalja, úgy, ahogy rajta kívül nem tudja más, olyan átéléssel, ahogy azt csak egy szatmárcsekei ember mondhatja.

– Innen kezdtük kibontani a költő életét a gyerekkorától egészen a haláláig. Csíkos Sándoron kívül egy másik Kossuth-díjas is szerepelt volna a filmben, Rátóti Zoltán, ám mivel Csikos művész úr Covidos lett, és a forgatást halasztani kellett, Rátóti Zoltán az új időpontot nem tudta vállalni. Végül szerencsénk volt, mert a szerepét egy nagyon tehetséges nyíregyházi művész, Rák Zoltán vette át, aki a gitárkirályról, Radics Béláról forgatott zenés filmben is bizonyított már. És ki ne hagyjam a Jászai Mari-díjas Pregitzer Fruzsinát, akinek csodálatos hangján a Huszt című Kölcsey-vers hallható – foglalta össze a legfontosabbakat Kántor István.

Harminc percben

Annyit még hozzátett, hogy igazodva az MTVA sugárzási rendjéhez, a szokásos 30 perces műsoridőt választotta, ennyi pontosan elég volt ahhoz, hogy üzenetét a filmmel megfogalmazza. A mű a magyar kultúra napján elsőként a megyeházán debütált, majd bemutatta a Kölcsey televízió, és remélhetően hozzáférhető lesz a közönség számára a későbbiekben is.