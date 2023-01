Ugyan a Móricz Zsigmond könyvtár központi könyvtára és fiókkönyvtárai január 8-ig zárva tartanak, újdonságokról most is be tudnak számolni. Az egyik legfrissebb hír, hogy megjelent a Vécsey Utcai Fiókkönyvtárban élő könyvtári manókról szóló Meseantológia e-book formátumban, amely ingyenesen hozzáférhető, letölthető (http://www.mzsk.hu/digitalis-kiadvanyaink/). A manókról és az antológiáról B. Mikula Edit főkönyvtáros, a könyvtári manók elkötelezett barátja írt az intézmény honlapján.

Forrás: Könyvtár



„Létezik Nyíregyháza egyik régi városrészében egy pici könyvtár, amelyet az olvasók „csodakönyvtárként” emlegetnek. Pedig a könyvtár maga egészen olyan, mint bármely más könyvtár: polcok, könyvek, mosolygó könyvtáros. Mélyen hiszem, hogy maguktól az olvasóktól lett különleges hely a Vécsey Utcai Fiókkönyvtár, ahol számos csoda történt már. Többek között ide költöztek a könyvtári manók 2016-ban egy napfényes, havas, szikrázóan tündöklő decemberi napon, ami kétségtelenül csodás esemény volt. Ezeket a pici, de erős és rendkívül rejtőzködő apróságokat emberfia nem pillanthatja meg, mert rögtön kővé válnak, de sokszor észrevehetjük jelenlétüket egy-egy ottfelejtett könyvből, váratlanul elénk pottyanó olvasmányból. 2021-ben fejembe vettem, hogy megörökítem a könyvtári manók életét, és ehhez segítségül hívtam könyvtárunkban legkedveltebb szerzőket. Arra kértem őket, írjanak egy-egy mesét a könyvtári manók életéről, hogy ezeket a varázslatos lényeket minél többen megismerhessék szerte világban. Mert azt mindenki tudja, hogy a könyvtári manók legjobb barátai az írók és a könyvtárosok. Méltatlanul kevés irodalom foglalkozik ezekkel a több száz évig is élő, kedves kis apróságokkal. Szerencsére akadt sok-sok író, aki segít nekünk megismerni a könyvtári manók varázslatos világát. Ezeket a kivételesen remek munkákat gyűjtöttük most össze, hogy Ön, kedves olvasó részese lehessen a „csodakönyvtári” hangulatnak! Hálásan köszönöm az alkotóknak, hogy megírták ezeket az egytől-egyig páratlan meséket. Köszönöm a Mogul Kiadónak, hogy lehetővé tette a mesék megjelenését, hiszen eredetileg ezek a mesék adventi mesekalendáriumunkban hangzottak el, azért készültek, hogy egy gyermek vagy felnőtt olvasónk felolvassa őket. Szeretettel ajánlom Magyarország első könyvtári manókról szóló antológiáját minden könyvtárbarát gyermeknek és felnőttnek!”