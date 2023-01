Hosszú életet élt meg a város első polgármestere, Inczédy György Karolina nevű leánya. Szívesen osztotta meg emlékeit 1939-ben a Nyírvidék újságírójával, aki közelgő századik születésnapja alkalmából kereste fel otthonában. Az idős hölgy szerint vendégszerető házukban sok híresség megfordult, köztük Petőfi Sándor is.

Legenda és valóság

– Azt mesélte, hogy a költő még pataki diákként járt együtt édesanyjának első házasságából született fiával, akit egy nyáron meglátogatott az Inczédy-házban. Ez később tényként vonult be a köztudatba, még az 1970-es évek elején is ezt hozták fel érvként, akik szerették volna elérni, hogy az Inczédy-házat ne bontsák le. Hiába – a megyeszékhely egyik legrégibb épületét a körút építése miatt 1973-ban lebontották.

– Később Margócsy József irodalomtörténész hívta fel a figyelmet arra, hogy a kétszáz éve született költő sohasem volt pataki diák, tehát a városban tett látogatása pusztán legenda. Az viszont igaz, hogy Adorján János építőmester Palicz Pál megbízásából 1920-ban egy mozit tervezett, amit a költőről kívánt elnevezni ekképpen: Petőfi mozgógépház. A Debreceni útra álmodott épület azonban csak terv maradt – árulta el Ilyés Gábor, akivel a bicentenárium kapcsán a nyíregyházi Petőfi-emlékjelekről beszélgettünk.

– Elkészült azonban egy álló, egész alakos bronzszobor, itt érdemes azonban az előzményeket is áttekinteni. Megalakult 1947-ben egy szoborbizottság azzal a céllal, hogy megtegye a szükséges előkészületeket az 1848-as forradalom centenáriumára. Elsőként azzal a javaslattal fordultak a képviselő-testülethez, hogy a Szabadság tér (a mai Országzászló teret nevezték így 1946 és 1980 között) kertjébe állítsanak szobrot Petőfinek, Adynak és József Attilának.

– Felvetették továbbá, hogy a tér rendezésével egyúttal nevezzék át a környező utcákat, így az Iskola utcát József Attilára, a Szarvas utcát Petőfire, az Ér utcát pedig Ady Endrére, a már meglévő Petőfi utca pedig legyen Petőfi tér. Ma is méltánylandó a szoborbizottság tagjainak lelkesedése, de szerencsére az elképzeléseikből nem lett semmi – jegyezte meg mosolyogva a pedagógus, s hozzátette: Adynak és József Attilának sajnos nem lett szobra, ám örömteli, hogy ekkor még nem változtattak a város történelmi utcaelnevezésein. Annyi módosítás történt 1948-ban, hogy az addigi Népkertet Petőfi kertre módosították, ami ma Petőfi térként ismert.

Mándokra költöztették

– A szoborbizottság megbízásából Berky Nándor hozzákezdett a költő alakjának megmintázásához. Modellül Balogh Józsefet választotta, akiről sajnos többet nem tudunk, csak annyit, hogy a nagyobb hasonlóság kedvéért szakállat növesztett. Ezzel párhuzamosan gyűjtést indítottak a szoborra, az egész vármegye népe, sőt, még az országgyűlési képviselők is adakoztak, ám arról nem szóltak a híradások, hogy a város által az öntéshez felajánlott bronzot Kovács István nemzetőr főhadnagy 1944-ben ledöntött szobra szolgáltatta, amely 1929-től a Luther utcában állt.

– A bizottság 1948 januárjában, a Bessenyei Képzőművészeti Főiskolán megtekintette az elkészült gipszmintát, majd annak „tüzetes megvizsgálása után a legnagyobb tetszésüknek és elismerésüknek adtak kifejezést”. A szemlén Diószegi Balázs vezetésével jelen voltak a tanítóképző negyedéves hallgatói is. Az egyik bizottsági tag már az új idők szellemében kifejtette: „Ma más légkörben élünk, és más szemmel is látjuk már Petőfit: nektek is egészen másként kell megismernetek, nem úgy, mint azt az elmúlt 25 évben tanították.” A lírikus helyett a forradalmárt mintázta meg a szobrász is. Ekkorra eldöntötték, hogy a tervtől eltérően a bronzba öntött szobrot a Petőfi kertben, arccal a pályaudvar felé fogják felállítani.

A nagy nap 1949. március 14-én érkezett el, amikor Kiss Zoltán polgármester átvette a „harcra buzdító, lendületes Petőfi-szobrot” alkotójától, az úttörők pedig pajtásaik nevében ígéretet tettek, hogy méltó utódai lesznek a márciusi ifjaknak. Másnap egy szabadságzászlós emlékművet is állítottak Petőfi arcképével – valószínűleg ez is Berky alkotása – a Bethlen Gábor utcai villanytelepen. Ez még ma is látható, a Petőfi téren leleplezett alkotást azonban 1965-ben Mándokra szállították, és ott augusztus 20-án, a község 600 éves fennállása alkalmából még egyszer felavatták.

Rossz irányba nézett

– Áthelyezésének okára egy fiktív levél világít rá, amelyet Petőfi írt Böki kartársnak a Kelet-Magyarország hasábjain: „Kénytelen vagyok háttal a rólam elnevezett ligetnek, egy omlatag barakk tűzfalának szavalni... Vajon sokba kerülne, ha szobrom a liget közepére kerülne? Bánt az állapotom, mert itt nem szabadul börtönéből sas lelkem...” A szobor elhelyezése volt tehát a probléma, amit a tér rendezése helyett az átköltöztetéssel oldottak meg. Nem sokáig maradt azonban Petőfi tere „üresen”, a régi helyét 1973-tól Vigh Tamás mellszobra tölti be – magyarázta Ilyés Gábor.

– Iskola is őrzi Nyíregyházán Petőfi nevét – emlékeztetett a helytörténész –, a borbányai 10-es számú általános iskola tantestülete 1997-ben döntött úgy, hogy a forradalmár költőt választja névadójául, amely alkalomból egy emléktáblát is lelepleztek az intézmény aulájában. Érdekesség, hogy a táblán látható dombormű, Kissné Kertész Katalin alkotása megtalálható még a munkácsi várban, és Zágrábban is a Petőfinek állított emléktáblákon.