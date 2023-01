Morcsányi Géza 1952. augusztus 28-án született Budapesten, Pestszentimrén nőtt fel. A zuglói Teleki Blanka Gimnáziumban érettségizett, a Marx Károly Közgazdasági Egyetemre 1971 és 1977 között járt.

Az 1970-es évek végétől dolgozott dramaturg- ként, előbb a Pécsi Nemzeti Színházban mentora, Czímer József mellett, később a Törőcsik Mari nevével fémjelzett Győri Kisfaludy Színházban, és a Szolnoki Szigligeti Színházban, Schwajda György igazgatása idején. 1985-ben, Bálint András igazgatóvá válásakor lett a Radnóti Miklós Színház dramaturgja, évtizedeken át határozta meg a színház irodalmi profilját darabválasztásaival, Csehov és más klasszikus orosz szerzők fordításaival.

A Radnóti Színház első harminc évét feldolgozó kötetben (Felzengő állomások) így tekintett vissza: „Most konstatálom – ennek is örülök –, hogy a sok-sok év alatt, amióta a Radnótiban dolgozom dramaturgként, fordítóként, egyetlen előadásban sem mentem be a színpadra, egy másodpercre sem, úgymond poénból sem. De tényleg: osontam volna be a takarásba, Ványa és Szonya mögé, »mi, Ványa bácsi, élni fogunk«? Áh…”

Az elmúlt több mint negyven évben száznál is több előadás létrejöttét segítette dramaturgként és műfordítóként; kivált Szikora János, Gothár Péter és Valló Péter állandó alkotótársaként.

Érzékeny, pontos fordítás

Szerkesztői pályáját 1988-ban az Interpress Magazinnál kezdte, 1989 és 1995 között az IPC Könyvkiadó munkatársa volt. 1995-ben érkezett – Nádas Péter és Esterházy Péter javaslatára – a nagy múltú, a rendszerváltás után azonban válságba kerülő Magvető Kiadóhoz.

Az ezredfordulóra a Magvetőt a kortárs magyar irodalom egyik legfontosabb műhelyévé tette. 2002-ben az abban az évben irodalmi Nobel-díjat elnyerő Kertész Imrét kísérhette kiadójaként a stockholmi ceremóniára. Húszéves igazgatása alatt több mint 800 új címet adott ki a Magvető: több mint 180 magyar szerző több mint 550 kötetét, ötvennél is több magyar irodalmi antológiát; majdnem félszáz külföldi szerző munkáját, száznál is több fordító segítségével.

Utóbbiak egyike volt ő maga is: Ljudmila Ulickaja magyarországi sikerében oroszlánrészt vállalt érzékeny és pontos fordításaival. Utolsó megjelent fordításkötete Anton Pavlovics Csehov válogatott novelláit tartalmazza A szerelemről címmel. A Magvető Kiadó mellett éveken át vezette az Athenaeum Kiadót is, 2015 márciusától a Líra Kiadói Csoport igazgatójaként tevékenykedett.

Testről és lélekről

Irodalmi és színházi berkekben ismert volt ugyan, a szélesebb nyilvánosság a nagyszerű dramaturgot és sikeres kiadói szakembert azonban filmszínészként ismerte meg 2017-ben Enyedi Ildikó Arany Medvét elnyert és Oscar-díjra is jelölt Testről és lélekről című filmjének főszereplőjeként.

Morcsányi Gézát a Líra ­Kiadói Csoport, a Magvető ­Kiadó és a Radnóti Miklós Színház saját halottjának tekinti.