Amikor a költészetben vagy a publicisztikában Ady Endre kimondott valamit, az igazoló pecsét volt az élet minden területén. Kinyilatkoztatásainak hitelességét a más nemzetiségű kortársak se vonták kétségbe az egész Monarchiában.

Márpedig, ha a legjelentősebb modern magyar költő az tudta írni Petőfiről, hogy„...jobban, egyre jobban szeretem, búsabban és irigyebben e darabos, e vad, e mennyeien nagyságos suhancot.”, akkor ezen ma is érdemes elgondolkodnunk.

Szellemi erő

Ám jómagam nem csak ezért rajongok Petőfiért. Legfőképpen azért is, amire Reisinger János hívta fel a figyelmet egyik tanulmányában, hogy koszorús költőnk számára az élet mit sem ért igazság, szabadság és szerelem nélkül. És mennyire igaza volt! Akár bevalljuk, akár nem, a vers, a poétai szó íze először ővele édesítette meg az ajkunk, és tette a költészetet ifjúkorunk örök első szerelmévé. Még Arany János se tudott olyan gyorsan és korán közel kerülni a szívünkhöz.

Oly közérthetően tudta felmutatni az életet, és a világot, mindig fejen találva a szöget, felfejtve az igaz valót, ahogy talán senki előtte és utána. Értelme mindig utánozhatatlan éllel vágott rendet a hamisságban, nem véletlenül rettegett ébresztő szellemi erejétől egész Ausztria.

Kritikusai, akik póriasnak, plebejusnak titulálták, képtelenek voltak (talán nem is akarták) felismerni rendkívüli tehetségét, képességét olyan létfilozófiai, fajsúlyos kérdések boncolgatására, amilyenekről például az 1847-ben született Világosság című versében is olvashatunk. A „honnan jövénk, hová megyünk” kínzó problémájának szüntelen faggatása közepette képes volt azt is felismerni, hogy „ a költő az Istenség szent levele”.

Kimondta, amit még ma sincs elég erőnk belátni: hogy a szabadság hiánya gyávává és sunyivá tesz. Igazságai máig hatóak, akár korunknak is szegezhetnők keserű kiáltását: „Nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad, vezess ha fény vagy...” Mint népmesei hős mutatott mindig utat a nemzetnek, és képes volt egy rövid szárnyalás után egyetemes életművet tető alá hozni.

Ördögi büntetés

Még sokáig vita tárgya maradt, hogy meghalt vagy elveszett Segesvárnál, ám ha Szibériába hurcolták, ellenségei a legördögibb büntetést szabták ki rá: kiszakítva közegéből az őt megillető Parnasszusról rántották az élőhalál sarába.

Hálával tartozom a sorsnak, hogy amikor az egyik magánkiadó egy húsz kötetből álló irodalmi nagyjaink sorozat elkészítésére keresett tollforgatókat, egy illusztris tanári közösség egyikeként – néhány irodalmi nagyság oktatási segédkönyvének elkészítését magamra vállalva – egy kötet erejéig végig kísérhettem Petőfi Sándor pályájának legfontosabb állomásait.