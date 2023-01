Mi ösztönözhet egy mai zeneszerzőt arra, hogy operákat írjon? Miért fontos, hogy megállás nélküli gitározással bekerüljön a rekordok könyvébe? Megéri-e tanítványait fizetség nélkül is tanítani, bolondként terjeszteni a kultúrát, s mindezt egy választott országban, hazája szomszédságában, ám szülőföldjéért is élve, ahol jelenleg háború dúl?

Vihula Mihajlo miskolci gitárművész február 1-jén a nyíregyházi Reál Étteremben mesél az életéről, a pályájáról, így az érdeklődők a fenti kérdésekre is választ kaphatnak. A 18 órakor kezdődő eseményen természetesen zenél is majd a népszerű művész, az estről további információk a 30/252-0666-os számon kérhetők.

KM

Borítókép: Vihula Mihajlo Nyíregyházán mesél és zenél | Fotó: KM-archívum