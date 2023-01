– Petőfi Sándor 200 éve született, s ennek apropóján számos cikk jelent már meg a Kelet-Magyarország hasábjain a költő szatmári tartózkodásával összefüggésben. Szinte néprajzi alakká vált, sok szatmári falu vallja, hogy megfordult náluk, közismert, hogy a Falu végén kurta kocsma című versére például két település is igényt tartott. Jelen írásommal nem szaporítani akarom ezen történeteket, vagy ha igen, akkor jószándékúan – írta lapunknak Fábián László, etnográfus, ny. múzeumvezető, hozzátéve: a címben felvetett kérdésre azt kell válaszolnia: a logika szerint nem csak hogy lehetséges, de bizonyos, hogy járt Csengerben Petőfi Sándor.

Személyes találkozás

– Itteni tartózkodásáról semminemű írásos bizonyíték nincs, de megpróbálom feltevésemet igazolni. Ismert, hogy Petőfi Sándor egyik, ha nem a legjobb szatmári barátja a csengeri Riskó Ignácz (1812-1890) volt.

– Ezt írta róla a költő 1847. július 17-én az Úti levelekben: „Szatmár derék város a Szamos partján /…/ és két költője van Pap Endre és Riskó Ignácz”. Igen, Riskó Ignácz, aki vármegyei al- később főjegyző is volt, a költészet terén is alkotott, versei 1836-ban kezdtek megjelenni a kor divatos újságjaiban – Atheneaum, Nemzeti Almanach, Emlény, Pesti Divatlap, Hölgyfutár –, s természetes, hogy Petőfi és az irodalmi köre felfigyelt a távoli Szatmár vármegye tehetséges költőjére – nem véletlen hogy a megismerkedés szándéka is benne volt Petőfi szatmári útjában. Mint ahogy ez meg is történt Nagykárolyban, ahol személyesen találkoztak, s egy ideig az ő lakásán szállt meg. Riskó mutatta be neki a vármegyebálon Szendrei Júliát, s később is egyengette a két fiatal szerelmét. Mindezek után szinte bizonyosra vehetjük, hogy Riskó Ignácz elhozta Csengerbe az akkor már országos hírű költőt, hogy bemutassa a szüleinek. Elképzelhetetlen, hogy ezt nem tette volna meg.

Nyurga, hosszúléptű költő

– Molnár József irodalomtörténész, „Csenger tudósa” ezt írta egy Petőfiről szóló tanulmányában: „Gyermek és ifjúkoromból jól emlékszem, hogy a Csengerben élő Bihari Gáborné, Eszenyi Anica néni, aki 103 éves korában 1933-ban halt meg, mindig emlegette, hogy süldő lány korában látta Riskó Ignáccal sétálni a „nyurga, hosszúléptű” Petőfi Sándort. Míg férjhez nem ment, ugyanabban az utcában laktak (Halom, ma Ady ú), s közel állt hozzájuk Riskó Ignác szüleinek háza. Legnagyobb sajnálatunkra

Riskó Ignác idős korában semmiféle visszaemlékezést nem írt, pedig igen fontos információkat tudhatnánk meg a Petőfivel való kapcsolatáról.

– Csengerben 1948-ban Petőfi-mellszobrot avattak, mely az ő nevét viselő téren állt 2000-ig. Az általános iskola 1962-ben vette fel a nevét, az intézménynek 2012-től Makovecz Imre a névadója – írja Fábián László.

