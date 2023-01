Rácáfolt arra a Mandala Dalszínház, hogy senki sem lehet próféta a saját hazájában. A jubileumi, 30. Mandala Nyár csattanójaként, Kalapács József koncertje után kalapácscsapásként hatott a bejelentés: Bencs László-emlékérmet vehetett át dr. Kovács Ferenctől, Nyíregyháza polgármesterétől Bódis Gábor, a Mandala Dalszínház ügyvezetője, egyik vezető előadója.

A rangos díj a társulat három évtizedes munkásságának szólt.

Józseffel kezdődött

Indoklásként dr. Kovács Ferenc megjegyezte: „A Mandala Dalszínház pályafutása igazán figyelemre és elismerésre méltó – kiemelkedő kulturális tevékenységet végeztek a harminc év alatt. Nemcsak Nyíregyháza, hanem utazószínházként az egész vármegye és a régió művészetkedvelő közönségét is szórakoztatják. A Bencs László-emléklap és -emlékérem mindazoknak szól, akik az elmúlt harminc év teljesítményének aktív részesei voltak.”

Az elmúlt esztendőben jubilált a Mandala Nyár is. Tartalmas, változatos programokat kínáltak két hónapon át a bevált helyszínen, a Sóstói Múzeumfaluban: volt többek között zenés vígjáték, musical, nagyoperett, családi pantomim, koncert, gyermekműsor, táncjáték, improvizációs est és gála.

Mikó István Jászai Mari-díjas színész ezer szállal kötődik a Mandalához

Kevésbé van benne a köztudatban, de tény: a Mandala volt a rendszerváltozás után létrejött egyik első független színház Magyarországon. A társulat 1992. február 22-én lépett először színpadra a nyíregyházi művelődési központban a József és a bűvöskabát elnevezésű darabbal.

Tavaly áprilisban a kerek évforduló apropóján egy fotó- és plakátkiállítással is kedveskedtek a rajongóiknak a Váci Mihály Kulturális Központban. Ott, ahol megszülettek, ahol a bölcsőjüket ringatták.

Bejárták ungot-berket

Nem feledkeztek meg a társulat egykori alapító igazgatójáról, Dobos Lászlóról, akinek az emlékére az ünnepség után a temetőben gyertyát gyújtottak.

Miután már nem a Váci Mihály Kulturális Központ volt a bázisuk, utazó színházként bejárták ungot-berket, Ungot-Bereget, rengeteget léptek fel a határainkon innen és túl is.

A jubileumi gálán a társulat korábbi tagja, Tarczy Gyula is fellépett

– Kiszámoltam: a 30 év alatt megközelítőleg 6000 előadást tartottunk, és ezekre 2 millió néző váltott jegyet. A Lúdas Matyit 1998 óta játsszuk, mintegy 1400 alkalommal került színre. Az István, a király is kiemelkedően sikeres: a 22 év alatt majdnem 400-szor adtuk elő, többek között Varga Miklóssal, Vikidál Gyulával, Nagy Feróval és Kalapács Józseffel.

Óriási kihívást jelent

A Mandala Dalszínház nem úgy működik, mint ahogy a klasszikus nagy kőszínházak üzemelnek.

Csonka András és Hajdú Steve a Mandala Nyár egyik előadásán

– A pandémia alaposan megtépázott bennünket, de túléltük azt a vészterhes időszakot is. Most az energiaválság állít bennünket is óriási kihívás elé – mondta Bódis Gábor.

– A kulturális területen tevékenykedőket nagyon sújtja a mostani helyzet, hiszen a művelődési házak zöme zárva tart kényszerűségből. Mivel utazó színház vagyunk, a működésünkhöz szinte nagyítóval kell keresni a nyitva lévő, fogadókész helyeket. Decemberben többek között felléptünk a Nyíregyházi Egyetemen a Micimackóval, jártunk Miskolcon, ahová visszatérünk, Székelyhídon zártuk az évet, januárban megyünk például Ceglédre, tehát mozgásban vagyunk – zárta gondolatait Bódis Gábor.