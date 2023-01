„Éltem? nem éltem-e? - Mi is ez az élet, / Mely észrevétlenül álmok közé téved? / Szines volt az álom - beletisztúlt képe / A nagy, véghetetlen, örök fehérségbe” – a költő 1893-ban megjelent Maya című kötete Uj Héloïse című versének utolsó sorai ezek. Ekkor még csak 38 esztendős volt, de már akkor foglalkoztatta a halál és saját elmúlásának gondolata. Különösen édesanyja halála után foglalkoztatta ez a téma.

– Czóbel Minka, Czóbel Emma és Dajka Béla 1947. január 17-én reggel együtt teáztak, amikor az akkor 91 éves költő így szólt Dajkához: „Most már nem találkozunk többet, mert ahová én megyek, te oda már nem jöhetsz velem.” Amit megjósolt, déli 12 órakor be is következett, ekkor lépett be abba a világba, melyet mindig a „Máslét” honának nevezett – idézte fel Czóbel Minka életének utolsó napját Kertész Zoltánné. A költő nevét viselő kulturális társaság titkára hozzátette: Minka a maga korában rendhagyóan gondolkodott a halálról és halottakról; ebben közrejátszott az is, hogy jól ismerte a buddhizmust, de kapcsolata Istennel sem nevezhető hétköznapinak, ez verseiből is kitűnik. Megérezte, amikor elérkezett az idő, a halál pedig könyörületes volt hozz, szenvedés nélkül tért örök nyugalomra.

– Temetésén ott volt Petőfi Társaság képviselője, az irodalom- és az őt szerető barátok, ismerősök sokasága búcsúzott Czóbel Minkától. Az anarcsi kúria parkjában temették el, a kertben, ahonnan kivirágzott költészete, ahol álmait szőtte, s papírra vetette azokat. Temetése napján még a természet is pompázatos módon búcsúzott imádójától: a tiszta januári égbolton kisütött a nap, a fák és bokrok zúzmaraterhüktől mélyen meghajoltak. Olyan volt a park, amilyennek sokszor látta képzelet csodás világában: álomkert. Ahogy Krisztus című versében írta: „A fény felitta lelkét, véle szálla / Máslét titkos, magasztos távolába.”

CsA