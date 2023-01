A Házasság hetéhez 2008-ban csatlakozott hazánk a keresztény egyházak, intézmények és civil szervezetek összefogásával. Számos ismert közéleti személyiség is csatlakozott már hozzá, hogy kifejezze elköteleződését a házasság és a család iránt. Az idén február 12–19. között rendezik meg, és több megyei település is csatlakozik az Angliából indult, de Magyarországon is meghonosodott kezdeményezéshez.

Az előző sikerén felbuzdulva a Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ ismét esküvőifotó-kiállítással ünnepli a házasságot és a családot. A szervezők arra kérik a városlakókat, küldjék el életül nagy napján készült, legkedvesebb esküvői fényképüket. Természetesen a felhívás nem csak azoknak szól, akik a közelmúltban mondták ki a boldogító igent, a szülők, nagyszülők esküvői fotóit is szívesen fogadják, hiszen a tárlat célja, hogy ezeket a kordokumentumokat minél többen lássák és érezzák magukénak.

A képeket le lehet adni személyesen a művelődési központban február 6-áig hétköznapokon 8 és 15 óra között. A bevitt képeket digitalizálják és azonnal visszaadják a tulajdonosának. Előre korábban beszkennelt képek beküldésére is van lehetőség (nyomtatásra alkalmas minőségben, minimum 1280 x 1024-es felbontásban) a [email protected] e-mail címre, megadva a fotón szereplő pár nevét és a házasságkötés évét.

A tárlat megnyitója február 9-én, csütörtökön lesz az intézmény Szeregnyi László-kiállítóterében, és egészen március 20áig tekinthetik majd meg az érdeklődők, akik az újonnan jelentkezők anyaga mellett a 2021-ben beérkezett fotókat is láthatják. A kerek évfordulós házaspároknak egy kis meglepetéssel is kedveskednek a szervezők: kétszemélyes belépőt kapnak egy általuk választott nyári előadásra.