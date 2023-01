Nagy fába vágta fejszéjét a Tuzsér Községért Közalapítvány, amikor úgy döntött, hogy gróf Lónyay Menyhért egykori miniszterelnök születésének kétszázadik évfordulója alkalmából a 2022-es esztendőben emlékévet szervez. A civil szervezet elnökét, Klicsu Ferencet kérdeztük arról, hogyan értékeli a mögöttünk hagyott időszakot.

Megismertetni a közönséggel

– Az emlékév megrendezésével az volt a célunk, hogy a Tuzsérhoz szorosan kötődő egykori pénzügyminiszterre és miniszterelnökre méltóképpen, tiszteletteljesen tudjunk megemlékezni, ugyanakkor mint egy előretolt bástya, a gróf személyén keresztül a Lónyay családról is minél több ismeretet tárjunk fel. De ne csak feltárjuk az új ismereteket, hanem ismertessük is meg azokat a nagyközönséggel, hiszen egy nagy múltú, az országos eseményekben is szerepet vállaló családról beszélünk, amelynek a tagjai szerintünk méltatlanul lettek elfeledve.

– A tervezéskor, a szervezéskor számba vettük a feladat nagyságát, a Lónyay család több évszázados, szerteágazó ténykedését, s ezen belül maga az ünnepelt pályafutását, életútját, ami – mint aztán menet közben kiderült –, eléggé sokrétű volt. A politikai és társadalmi szerepvállalásai mellett magát az embert is igyekeztünk a rendelkezésünkre álló ismereteink birtokában bemutatni a nagyérdemű közönségnek – kezdte tájékoztatását Klicsu Ferenc, a közalapítvány elnöke, aki egyben Tuzsér alpolgármestere is.

– Már a szervezéskor nyilvánvalóvá vált, hogy a Lónyay 200 Emlékév nemcsak egy lokális, esetleg regionális esemény lesz, hanem attól jóval szélesebb, hiszen számos település, intézmény, szervezet köthető az ünnepelt személyhez és családjához. Így teljesen egyértelmű volt a számunkra, hogy Tuzséron kívül még számos helyszíne lesz a programjainknak, például Lónya, Bodrogolaszi, Beregsom, Deregnyő, Nyíregyháza, Vásárosnamény, Budapest. Ráadásul ezeken a településeken is több helyszín jöhetett számításba. Végül szinte mindegyik helyszínre eljutottunk valamilyen programmal. Egyedül a Kárpátalján lévő Beregsomban nem jártunk ez idáig, hiszen a háborús helyzet miatt egyéb és fontosabb teendőik vannak az ott élőknek. A reményeink szerint később tudjuk pótolni az elmaradt eseményeket.

Mint lapunkban is beszámoltunk róla, az emlékév 2022. január 6-án délelőtt Budapesten kezdődött a Pénzügyminisztériumban éppen a gróf születésének évfordulóján. Emlékülés keretében idézték fel Lónyay Menyhért életének főbb szakaszait, majd az előadásokat koszorúzás és egy kiállítás megnyitója követte.

A következő helyszín még aznap délután Nyíregyháza volt, a vármegyeháza előtt lévő mellszobrot koszorúzták meg a hálás utódok. Másnap Lónyán és Tuzséron rendeztek emlékezést gróf Lónyay Menyhért tiszteletére, ezzel hivatalosan is megkezdődött az emlékév.

Gazdag és sokszínű sorozat

– Az emlékév összeállításakor több programelemet is beterveztünk, végül ezek száma összesen 19 lett. Ezek között szerepeltek emlékülések, konferenciák, ismeretterjesztő előadások, kiállítások, kulturális fesztiválok, koszorúzások, vetélkedők, kerekasztal beszélgetések, rádiós interjúk, sportesemények, de gondoltunk továbbá kisplasztika és emléktábla készítésére, emlékbélyeg és díszboríték kiadására, nyári egyetem rendezésére is. Szinte mindegyik megvalósult, ezzel is bizonyítva az emlékév sokszínűségét. Ugyanakkor sikerült a tanuló ifjúságon keresztül a legkisebbektől az idősebbekig minden korosztályt megszólítani – folytatta az emlékév értékelését Klicsu Ferenc.

– Gróf Lónyay Menyhért életútját feldolgozva szinten minden olyan szervezettel, intézménnyel sikerült felvennünk a kapcsolatot és együttműködést kialakítanunk, amelyekben szerepet kapott vagy vállalt, legyen ez akár politikai szektor, akár társadalmi szerepvállalás. Támogatta munkánkat többek között a MÁV Zrt., a Dunamelléki Református Egyházkerület, a Magyar Tudományos Akadémia, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, a Pénzügyminisztérium. Több programunk az emlékév hozományaként valósult meg, de sokat köszönhetünk a közgyűjteményeknek, a múzeumoknak, a levéltáraknak is, hiszen a gróf Lónyay Menyhérthez és a Lónyay családhoz köthető kutatómunka ezekben az intézményekben kezdődött el.

Méltó hely az örökségnek

Az emlékév befejezésével óhatatlanul is felvetődnek a kérdések: Hogyan tovább? Mi lesz a sorsa a rengeteg összegyűjtött információnak?

– Összességében az emlékév sikeresnek mondható, bár a munka az új esztendőben sem szűnik meg, bizony még eltarthat egy ideig a felgyülemlett, előkerült anyagoknak, információknak a feldolgozása, közkinccsé tétele. Az elképzeléseink és reményeink szerint a Lónyay család – benne gróf Lónyay Menyhért – szellemi öröksége méltó helyet kaphat majd a hamarosan létrejövő Lónyay Örökségközpontban, amelyet a tuzséri Lónyay-kastélyban szeretnénk majd kialakítani – mondta Klicsu Ferenc.

MML