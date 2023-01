„Ilyen környezete volt Magyarország leggazdagabb urai egyikének: hajdúk, bohócok, parasztleányok és agarak. (…) A hajdúk a nép legizmosabbjaiból, a pórleányok legszebbjeiből válogatva, a bohóc a legfeketébb species, melyet cigányok között találhatni, s a poéta olyan fűzfáról szakadt, amilyet csak a két hazában valaha lőni lehetett.”

Így jellemezte a kapzsiságról, az ármánykodásról, ugyanakkor az ingyen kegyelemről is szóló 1853-as regényének, az Egy magyar nábobnak a címszereplőjét, Kárpáthy Jánost Jókai Mór, mindjárt az első fejezetben.

Nábobunk, a kótaji

Ha valaki nem olvasta volna a nagy romantikus elbeszélő komoly kritikai sikereket is magáénak tudó fejlődésregényét, filmen azért még láthatta. A művet Várkonyi Zoltán emelte végérvényesen a köztudatba, a címszerepben Bessenyei Ferenc nagyszerű játékával.

Minderre mi azért is külön büszkék lehetünk, mert a történet itt indul a vármegyében, ahogy a híressé lett magyar nábob is – a karakterben a kótaji Ibrányi Ferencen kívül (1810–1865) a tiszafüredi nábob, Józsa Gyuri (1789–1846) is megbújik – a kótaji kastélyában rendezett éjszakába nyúló dorbézolásokat, nagy kártyapartikat.

Mindez persze a regényt ismerők számára nem újdonság. Az első fejezet utalásai – „a keresztúti gáton nemes Szabolcs vármegyében” vagy „Nyíregyháza felé nincsen ugyan gát” – egyértelműen rámutatnak a Törikszakad csárdára (róla fényképfelvétel is fennmaradt), vagy Kótajra és kastélyára. Szemerszky János görögkatolikus pap tárta fel először az ingatlan történetét, és több kutató szerint már Jókai idejében is ráaggatták a „magyar nábob kastélya” elnevezést.

Persze ahhoz, hogy mindezeket tisztán lássuk, olyan történészekre is szükség volt, mint dr. Holmár Zoltán. Kótaji illetőségű lévén egységbe rendezte és kutatásaival gazdagította a szívéhez nagyon is közel álló témát. A legendás, tavaly a vármegyei értéktárba is bekerült épületet, ma ismert nevén – amit nyilván utolsó tulajdonosai után kapott – az Ibrányi–Fráter-kúriát szerencsére megtekinthetjük Kótajban.

Szerencsére, hiszen sok tulajdonosa volt az elmúlt kétszáz esztendő alatt, és a történelem viharai sem kímélték. Műemléki besorolása ellenére 1985-ben csaknem összeomlott, a múltat nem tisztelő „átkosban” birkaólakkal vették körbe, értékeit szétrabolták, magtárnak, vegyszerraktárnak is használták. Szerencsére háromszor is átesett felújításon, 2018-ra sikerült méltó színvonalon helyreállítani.

Hol volt a Keresztút?

Visszatérve dr. Holmár Zoltán kutatásaira, a történész kimutatta, hogy a Jókai-regényen kívül több más szálon is beleszövődött a magyar irodalomba a kúria sziluettje. (Történészünk szerint is inkább kúria, mint kastély, hiszen kisebb annál, és nem volt uradalmi központ.)

– Báró Jósika Miklós író mellett a nyelvújítás vezéralakja, Kazinczy Ferenc ugyancsak vendégeskedett itt, sőt Fogságom naplója című művében megemlékezett róla, amikor kufsteini börtönéből Munkácsra szállították. Talán nem véletlen a hasonlóság a nagy nyelvújító 1791-ben épített széphalmi kastélyával sem, amely mintát adhatott az építtetőnek – magyarázta a nyíregyházi kutató, egy visszatérő adathibára is felhívva a figyelmet.

A köztudatban és nagyon sok kiadványban ugyanis ma is az forog, hogy az épületet Ibrányi András huszárezredes építette egy lengyel ulánus kastélyt másolva 1740-ben, amiből ilyen formában szinte semmi sem igaz. A tényleges igazságot a vármegyei levéltár egykori igazgatója, Nagy Ferenc fejtette fel, hosszan kutatva az Ibrányi család történetét.

Eszerint a kúriát Ibrányi Antal építtette – András nevű nem is volt a családban –, és egészen pontosan 1815-ben (Jókai pedig majd csak 1825-ben születik meg Komáromban). A már idézett „Keresztút” kifejezésre is van magyarázat, Kótajt – ahol még egy török tisztviselő is emelt magának bástyákkal megerősített erődítményt a hódoltság idején – sokáig ezen a néven emlegették.

Aki a Kótaj és Buj között álló Törikszakad csárdáról, a nyolcszobás, a középen pompás nagy szalonnal ékesített kastélyról, az itt vívott nem tragikus kimenetelű párbajról, és még számos érdekességről hallani szeretne, látogasson el a vármegyei könyvtár YouTube-csatornájára, és hallgassa meg dr. Holmár Zoltán előadását!