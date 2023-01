Az én Petőfim tiszteletlen, köddé vált, segesvári bűvészlegenda. Egy máig vitatott kukoricásban vagy füstbe gázoló… hadifogoly? Hősi halott? Egy tervezhetetlen, lázálmos lelkialkat. Problémás katona, csapnivaló színész, lányos szülők ábrándozó veszedelme.

Az én Petőfimnek bottal ütheted a nyomát oroszul folytatott cirill betűi között. A végre én is értem vers megteremtője, újító költő, ha nem tanultad lázzal a nyelvet, akkor is, forradalmi ikon! Irodalomtudományok és a parasztság megértett zsenije. Nép szülöttje, a nép szája, a nép felkelője, ébresztgetője. Tündöklő értelem, a mindenkori szakmai elit sztárja. 1,4 milliárd szorongó kínai máig ezt kiabálja: Szabadság, szerelem! József Attila nem a semmiért hordta a bajuszt! És mutatkozott be: Petőfi Sándor, mármint Petőfi Sándor reinkarnációja vagyok.

Az én Petőfim, mondom, kettős életművet alkotott 1856 májusáig. Ágyban, párnák közt, ájulásig a lázban – néha azt remélem –, de nem a gyulladt foga, tüdőbaja vitte a másvilágba.

Az én Petőfim még várja a DNS vizsgálatot. Bizonyosodjon végre, ha nem lenne mindenkinek tiszta, hogy örökkön, ha valaki, akkor ő ezé a hazáé! Nemcsak húsa, vére: tiéd, enyém, övé, de barguzini csontjai!? – hogy vehettétek komolyan, az nem lehet egyetlen, pláne nem bármiféle nőé!