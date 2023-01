Ahogyan Noé bárkájában, úgy a Duna szombat délelőtti, állatokról szóló műsorában, a Noé barátaiban is valamennyi állatfaj megtalálható. A tudatos állattartással foglalkozó ismeretterjesztő magazin műsorvezetője korábban Rátonyi Kriszta, majd Fodor Imre volt, idén pedig egy hivatásán keresztül is elkötelezett állatbarát és médiaszakember, Nagy Ingrid, a Budakeszi Vadaspark szóvivője lesz a műsor házigazdája.

„Az új év első adásában szó lesz a vakvezető kutyák tenyésztéséről és a kölykök neveléséről, és bemutatunk egy különleges hüllőfajt, a galléros gyíkot is. Ahogy azt már megszokhatták a műsor törzsnézői, ezúttal is ellátogatunk a műsor végén egy szakértőhöz, aki hasznos információkat ad a felelős állattartás témájában, most Dr. Varga József állatorvos fogad bennünket rendelőjében” – mesélte a folytatásról Nagy Ingrid, aki munkája révén elsősorban a hazánkban őshonos, vadon élő állatok szakértője. Az első adásban stílusosan a Budakeszi Vadasparkból jelentkezett be.

