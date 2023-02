– A februárban kitört orosz-ukrán háború menekültjeinek megsegítésére gyűjtést rendeztünk, népes tagságunk mellett a lakosság is szép számban gyűjtött tartós élelmiszert, ruhaneműt, játékokat, higiéniai termékeket. A kulturális események nyitányaként a könyvtárral közösen ismét megrendeztük a Női írók-író nők című zenés irodalmi délutánt. A költészet napja tiszteletére rendezett programunkra sok versszerető kísért el bennünket Ratkó József, Rákos Sándor, Bessenyei György, Váci Mihály és Kölcsey Ferenc emlékhelyeihez és emlékjeleihez közös versmondásra. Májusban is a versek kapták a főszerepet Abonyiné Antal Anna tavaszköszöntő pódiumműsorán. A könyvtárban tartott irodalmi délutánokon a régiónkban élő írók, költők könyveit mutattuk be, így Csabai László Inspektor Szindbád és Sherlock Holmes Budapesten című regényeit, Kovács István Egy rögös út, könnyekkel, mosolyokkal című verseskötetét, Hamar Péter: mintha a felhők felett állna…. – a Móricz-portré ellenfényben című könyvét, Borbély Balázs Szatmári kalandozások című kötetét. Örömmel töltött el bennünket, hogy az ELTE központi könyvtárában mutathattuk be a „Külön mítoszvilág”. Alkotó nők-női alkotások című kiadványunkat népes közönség előtt.

Évről-évre lehetőséget adunk az élet különböző területein kimagasló tevékenységet végző tagtársaink bemutatkozására – tavaly Radvánszki Gábort ismerhette meg a szépszámú közönség. Irodalmi hagyományőrző szerepünkből adódóan „Ezerhangú örök élet” címmel Czóbel Minkára emlékeztünk a költőnő halálának 75. évfordulója alkalmából az anarcsi Czóbel Minka Baráti Körrel közös rendezésben. Krúdy Gyula nyomában tettünk irodalmi sétát október 20-án, születésének 144. évfordulója alkalmából. Bekapcsolódtunk a 93. Ünnepi Könyvhét rendezvényeibe, zárásként a Csele kirándulóhajón bemutattuk Bodnár István A vándor fotográfus, valamint Kulcsár Attila A kiművelt emberfők beskatulyázása című kötetét. Nagy sikerű vendégszereplésen vettünk részt Kőbányán, ahol a tagtársak versekkel, prózai írásokkal mutatkoztak be, az egyesület énekkara vidám dallamokkal és népdalcsokorral szórakoztatta a teltházas közönséget. Három jó hangulatú közösségépítő, kulturális kiránduláson vettünk részt: nyáron Tolna megye nevezetességeivel ismerkedtünk, tavasszal és ősszel Szatmár kincseit fedeztük fel. Névadónk születésének 143. évfordulójára a könyvtárral közösen emlékünnepséget és konferenciát szerveztünk, részt vettünk a Krúdy-napon és a Váci-évfordulókon is. Október 13-án, a Hét krajcár megjelenésének évfordulóján átadtuk dr. Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténésznek a 13 éve alapított Móricz-emlékérmet. Ezután emlékkonferenciát rendeztünk a vajai Vay Ádám Múzeumban az 1 éve elhunyt irodalomtörténész, Jankovics József emlékére. Kilenc olvasóköri találkozó jelentett közösségi élményt az irodalombarátoknak, de szerveztünk Mikulás-napi ünnepséget is, méghozzá a Bujtosi városligetben. Egyesületünk tagsága a segítőkészségét azzal is bizonyította, hogy kapcsolódtunk a Kelet-Magyarország csokigyűjtő akciójához. Az Együtt Veled Alapítvány Szent József Védőotthona sérült fiataljainak mentális jóllétéhez gyermeknapi, karácsonyi zenés-verses interaktív műsorokkal járultunk hozzá, a jótékonysági báljukon az énekkarunk, valamint a VOX együttes adott műsort. Az irodalmi programok mellett a társművészetek alkotói és alkotásai is bemutatkoztak: emlékezetes a Cantarella trió reneszánsz koncertje, Oncz Illésné Quilling 3D technikával készült képeinek kiállítása vagy László Enikő, Pelyvás Gyöngyi és Szabadi Katalin festménykiállítása – összegzett dr. Bihari Albertné, és hozzátetette: reméli, hogy tavalyi év nehezebb időszakát egy nyugodtabb, tervezhetőbb esztendő követi és újra a megyei könyvtárban tarthatják kulturális, közösségi rendezvényeiket.