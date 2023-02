Patak Gábor egyebek mellett megírta Gulács történetét, elkészítette a tyukodi ősök almanachját, után kötetet írt A Szatmár vármegyei elődeink nyomában – Belényesi Ilona és Kiss József famíliái címmel, most pedig A Kölcsey család fi- és leányági leszármazottai 1142-2022 címmel jelentetett meg könyvet.

– Ritkán találkoztam olyan családfával, ahol a fiágakon túl a leányági leszármazottakat is feltüntették. Ezért gondoltam arra, hogy a saját családfámat kibővítem. Kölcse ispán utódai 1142-2022 között így egy kötetben fellelhetőek. Mindannyian Ond vezér utódai. Ő volt a honfoglaló magyarok hét vezérének egyike – kezdte reagálását megkeresésünkre Patak Gábor.

– A gyűjtőmunka több évig tartó folyamat, mely valójában a könyv megjelenésével sem ér véget. Az anyakönyvezés kezdetéig visszamenni viszonylag egyszerű. A bonyolultabb dolog az, amikor még nincsenek anyakönyvek, csupán oklevelek, családi levéltárak, címeres levelek és más iratok állnak rendelkezésre. Ekkor kezdődik az igazi munka. Szerencsére a Kölcsey és Kende családot többen kutatták már, így sok esetben egyszerűbb volt a feltárás. Nehézséget jelentett, amikor egyes genealógusok más-más tényt közöltek. A források megtalálásánál kristályosodott ki, hogy az ősfán a valódi személyek hogyan helyezkedtek el.

Az anyakönyveken túl a nevesebb családok levéltára, családfa-töredéke, személyes adatközlése sokat segített. Magyarországon kívül Kanadából, Svédországból és Argentinából is kaptam rendkívül hasznos információkat.

A Himnusz 200. születésnapjának évében jelent meg Patak Gábor könyve.

– Kettős ünnepet is tarthatunk, hiszen a család első írásos említése (Ond vezéren kivül) 1142-re datálódik. A 880 esztendő végtelen története a hab a tortán. Az sem mellékes, hogy sok neves nemes család (Jármy, Kállay, Dessewffy, Teleki, Pallavicini, Batthyány, Zichy, Esterházy) került be leányágon a fára. Elsősorban a család számára készítettem a könyvet. Az motivált, hogy legyen egy összefoglaló munka, amiben mindannyian benne vagyunk. Az is igaz, hogy soha nem teljes a mű, hiszen a megjelenése után is érkeznek új információk. Ezzel az összeállítással szerettem volna tisztelegni a múltunk előtt.

Patak Gábor közéleti tevékenységet is folytatat: ő alapította kilenc esztendeje az Emberi Hang díjat, a rendezvénynek tavaly Örkény adott otthont.

– Akkor nem gondoltam, hogy mennyire nívós elismerés lesz belőle. Minden díjátadó, minden díjazott fontos nekem. A legfontosabb az, hogy minden eseményünk egyúttal jótékonysági gála. Gyűjtöttünk már ungvári árváknak, mentőalapítványnak. A díj célja, hogy olyan ismert és kevésbé ismert személyeket tüntessünk ki, akik a szeretet, béke, tolerancia és a humanizmus mezsgyéjén járnak, és cselekedeteikkel példát mutatnak.

Gulácsról írt először

Patak Gábor első alkotása a 2007-ben megjelent Gulács története volt. – A helyi iskolában tanultam, később ott is taníthattam. Bár elköltöztem, mégis mindig gulácsi maradok. Ott tanultam meg a józan paraszti eszet, a tisztességet, a szorgalmat. Bárkivel találkozom, igyekszem a falu hírnevéről mesélni. Egy olyan kis ékszerdoboz ez, aminek történelme, múltja országos hírnevet és tiszteletet predesztinálna.