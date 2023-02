A szerelmesek ünnepe után sem múlik el a világ legnemesebb érzése, amiről hogyan is lehetne szebben szólni, mint az irodalom kifinomult nyelvén? A nyíregyházi Vers & Slam Poetry többek között erre is vállalkozik február 24-ei, pénteki estjén, ahol továbbra is várják a nagyközönség előtt bemutatkozni vágyó írással kacérkodókat.

A rendezvénynek ezúttal is a Nyírség Könyvtár Alapítvány ad otthont, kapunyitás délután hatkor, kezdés 18.30-kor.