Hogyan kapcsolódik össze március 14-e Albert Einstennel és Stephen Hawkinggal? A relativitás-elmélet megalkotója ezen a napon született 1879-ben, míg Stephen Hawking ezen a napon hunyt el. A Pi a kör kerületének és területének hányadosa, értéke két tizedesjegy pontossággal 3,14 – ezért választották március 14-ét a Pi nemzetközi napjának. A matematikától ma már sokan ódzkodnak, különösen a fiatalok körében, ám e tudományágra és ezen belül a Pi-re az élet számos területén szükség van, gondoljunk csak az űrkutatásra vagy az építészetre. A nemzetközi Pi-napot 1988 óta tartják, 2019-től pedig hivatalos elismerést is kapott a jeles nap az UNESCO-tól. E naphoz csatlakozott a Nyíregyházi Egyetem is, ahol már második éve várják az érdeklődő középiskolásokat, hogy kicsit elmerülhessenek a matematika rejtelmeiben.

Tanyiné dr. Kocsis Anikó, a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetének intézetigazgatója lapunknak elmondta, a Pi-nap egy kiváló alkalom arra, hogy felhívják a figyelmet a matematika fontosságára.

Megfelelő technika kell

– A középiskolák megszólításával kettős célunk van: a matematika megszerettetése mellett nem szabad megfeledkezni az egyetem beiskolázási tevékenységéről sem. A rendezvényen láthatják, hogyan néz ki egy egyetemi campus, milyen kutatómunka folyik az intézményben. Egy játékos versennyel készültünk a fiataloknak, amely csavaros, kacifántos kérdéseket is felvonultat. Csak a végeredményt kell beírniuk, ám a a feladatmegoldás után egy matematikus ismerteti a feladatokat. Ez azért is fontos, mert a gyerekek látják, hogy megfelelő technikával pillanatok alatt megoldható egy komplexnek tűnő feladat is – tudatta az intézetigazgató, aki azt is elárulta, rengetegen érkeztek a rendezvényre, és az a céljuk, hogy a jövőben egy új hagyományt teremtsenek az egyetemi Pi-nappal.

