– Egy apró ajándéknak, egy szál virágnak, néhány kedves szónak is örülnek a hölgyek nőnapon. A nemzetközi nőnapot nem is lehetne jobban megünnepelni, mint hogy nőtársainkkal közösen tehetünk valamit az egészségükért – invitálja Kiss Hedvig a nőnapi futásra az érdeklődőket. Az Élet Forrása Egyesület kedden 15 órától tartja soron következő rendezvényét az Erdei tornapályán.

– A futáson a hölgyek megmutatják erejüket, kitartásukat, és megízlelhetik azt a felszabadultság érzést, amit a sport kölcsönöz egy mindig fejlődni vágyó embernek.

A hölgyek az élet számos területén helytállnak, feleségek, anyák, üzletasszonyok, s képesek ezt a sok-sok szerepet egyszerre betölteni, megérdemlik a dicséretet.

– A nőknek fontos a szépség, önbizalmat ad, ha jól érezzük magunkat a bőrünkben, de ehhez oda kell figyelni magunkra, ez a rendezvényünk is a szemléletformálásról szól – tette hozzá az egyesület elnöke, aki elárulta, mint minden sporteseményükön, most is adományt gyűjtenek. A regisztrációs pontokon leadott adományokat a Zay Anna Technikum és Kollégium Tanulóiért és Oktatóiért Alapítványnak ajánlják fel.