Hazánk legtermékenyebb írója a napjainkban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élő Nemere István. Töretlen népszerűségét jelzi, hogy most Budapestre hívták meg, hogy dedikálja a műveit. A regényei iránt rajongók 2023. március 18-án a Duna Plázában találkozhatnak vele 10 órától 17 óráig. Információink szerint bemutat egy rejtélyes új kiadványt is - pici utazással fűszerezve. Az írót és műveit ismerve talán kijelenthetjük, az olvasóknak most sem fog csalódást okozni.