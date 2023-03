A Móricz Zsigmond könyvtár is csatlakozott a Népi kézműves alkotóházak és műhelygalériák X. országos hetéhez. Ahogy arról korábban hírt adtunk, a vármegyei intézmény március 27-én végre megnyitja kapuit az olvasók előtt, s jövő hét hétfőn megkezdődik az április 2-áig tartó műhelygaléria programsorozat is. A délután két órakor kezdődő megnyitón Mussó László, az „Aranykapu” Művészeti Egyesület és Műhelygaléria elnöke és Tomasovszki Anita igazgató köszöntik a vendégeket. Ezután az egyesület tagjainak alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők, akik megismerkedhetnek a vertcsipke-készítés fortélyaival is.

A következő napokban szintén 14 órás kezdéssel a tojásfestés, a népi játékok, a mandalák, a bőrből készült alkotások és a gyöngyfűzés kerül előtérbe. Az ingyenes foglalkozásoknak a megyei könyvtár harmadik emeleti társalgója ad otthont.

KM