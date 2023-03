A 3x3 fős, kiváló szakemberekből álló zsűri előtt 420 versenyző mutatkozott be, akik 29 település 32 iskolájából érkeztek, melyek közül 15 új iskola volt, akinek a diákjai eddig még nem versenyeztek Nyíregyházán! A 250 lány és 170 fiú versenyző példás rendben, nagy fegyelmezettséggel és kiváló felkészültséggel mutatkozott be a patinás rendezvényen, amely jövőre ünnepli majd negyedszázados évfordulóját – kezdte beszámolóját Demarcsek György, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Néptánc Egyesület elnöke.

A versenyen a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola (VLAMI) táncosai a következő eredményt érték el: a második korcsoportban az Ispiláng Táncegyüttes két kamaracsoportja megszerezte a II. és III. helyezést a bodrogközi és szilágysági táncokkal. Felkészítő pedagógusok: Racskó Lilla, Éder Róbert és Nagy-Kasza Kristóf.

Ugyanebben a korcsoportban az I. helyezést a zsűri a Topogó Junior Táncegyüttesnek ítélte oda, a Pünkösdkor című koreográfiáért. Felkészítő pedagógusok: Fehértói Anett és Ugyan Attila.

A harmadik korcsoportban a Nyírség UP Lókötő és Topogó Táncegyüttese II. helyezést szerzett a Nadabi táncokkal. Felkészítő pedagógusok: Fehértói Anett, Grexáné Nagy Enikő és Ugyan Attila.

A Nyírség UP Lókötő-Topogó Táncegyüttese elnyerte a fesztivál különleges díját, a legeredményesebb táncműhelynek járó Vándordíjat is.

A verseny kísérőzenekara a mindig kiváló Szikes Zenekar volt.

A folkhétvége ezután az Ifjúsági Néptáncantológiával folytatódott Budapesten, amelyen a VLAMI és a Nyírség UP Lókötő és Topogó Táncegyüttese szerepelt az Eiffel Műhelyházban, szombaton. A teltházas közönség előtt hatalmas sikert arattak a táncosok, akik a gömöri táncanyagból készült „Szép ifjak” c. koreográfiájukat mutatták be. A műsorban szerepelt még az előző évben Ezüstpitykés és Gyöngygalléros Táncos díjat nyert Fogas Domonkos és Ugyan Dorka.

Vasárnap szintén a VLAMI és a Nyírség UP Margaréta Táncegyüttese szerepelt kiemelkedő sikerrel az ismét teltházas Eiffel Műhelyházban a Gyermek Néptáncantológián, sárpilisi táncanyagból készült, „Szőlősuhogás” című díjnyertes koreográfiájukkal. A műsorban itt is szerepelt két kiváló szólista lány, Antal Anna Eszter és Tóth Luca, illetve egy szólista fiú, Kácsor Balázs is, akik mindannyian a Tánctanoda táncosa, valamint a Tánctanoda Sergő csoportja is fellépett.