Hamarosan megnyitja kapuit a nagyközönség előtt a Görögkatolikus Múzeum, ezzel a Bessenyei tér mindkét oldalán lesz egy-egy gazdag, érdeklődésre számot tartó gyűjtemény. A két intézmény vezetője, dr. Szabó Irén és dr. Rémiás Tibor, a Jósa András Múzeum igazgatója együttműködési megállapodást írt alá a Kállay Gyűjtemény könyvtárában.

Egyedülálló gyűjtemény

– Bár az aláírások még meg sem száradtak a szerződéseken, a közös munka már egy ideje elkezdődött, ugyanis szakembereink besegítettek a Görögkatolikus Múzeum áprilisi nyitókiállításán látható műtárgyak fémrestaurálásába. Természetesen ez nem egyoldalú, nekünk a festményrestaurálásban vannak hiányosságaink, amiben legújabb partnereink jeleskednek. Bízom benne, hogy a jövőben az együttműködési körünk tovább szélesedik – fogalmazott dr. Rémiás Tibor.

Az új múzeum jogelődjét, a Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjteményt 1983-ban alapította Timku Imre püspök azzal a céllal, hogy a Magyarországon fellelhető görögkatolikus egyházművészeti kincseket, használatból kikerült liturgikus tárgyakat, egyháztörténeti dokumentumokat megőrizzék az utókornak. Tavaly decemberben tematikus múzeumi státuszt kaptak, így az egész Kárpát-medencére kiterjed a gyűjtés. S mivel hazánkban nincs keleti egyházművészettel foglalkozó múzeum, az ország területén található emlékek gondozása is a nyíregyházi Görögkatolikus Múzeum feladata.

Ablak az örökkévalóságra

– Hogy mekkora szükség van egy ilyen gyűjtőkörű intézményre, az is bizonyítja, hogy a múzeum építésének hírére elkezdtek hozzánk áramlani a műtárgyak, s az elmúlt két évben az adományoknak, felajánlásoknak köszönhetően szinte megduplázódott a tárgyanyagunk – mondta dr. Szabó Irén. Az igazgatónő bejelentette: a Görögkatolikus Múzeum megnyitójára és megáldására április 13-án kerül sor, a rendezvényen részt vesz Novák Katalin köztársasági elnök is.

– Az ünnepség után megnyitjuk állandó kiállításunkat Ablak az örökkévalóságra címmel. A tárlat betekintést enged a görögkatolikus egyházművészetbe a fatemplomok korától napjainkig. Bízunk benne, hogy a kiállítás nemcsak az egyházunkhoz tartozóknak lesz érdekes, hanem a külső szemlélők érdeklődését is felkelti. Közelebb hozza ezt a talán egzotikusnak tűnő világot, megismerteti a felekezetünket, vallásgyakorlatunkat, kultúránkat és a magyar történelemben betöltött szerepünket.

– A megnyitót követően május elsejétől fogadjuk a nagyközönséget, ingyenes látogatói nappal várunk minden érdeklődőt, másnap pedig egyházunk papságának tartunk nyílt napot. Ők azok, akik gyűjteményünket megismerve annak hírét vihetik közösségeikbe.

Felelősség és lehetőség

– Ebben a nehéz, háborús helyzetben örülünk és büszkék vagyunk arra, hogy létrejöhetett az önálló Görögkatolikus Múzeum. Büszkeség, mert a mi hagyománytisztelő, látszólag erősen zárt világunkat, amit átitat a hit és a kultúra harmóniája, megmutathatjuk, megismertethetjük másokkal is. Az elmúlt néhány évben, az építkezés alatt már nemcsak a lehetőséget éreztük, hanem a felelősséget is: szeretnénk méltó helyet teremteni ennek a találkozási pontnak – hangsúlyozta dr. Seszták István. A Görögkatolikus Metropólia hivatalvezetője hozzátette: büszkék arra is, hogy a nemzetközi környezetben is egyedülálló múzeum Nyíregyházán kap helyet, szoros együttműködésben a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolával, ami egyfajta szellemi fellegvára az egyházuknak, s amit a gyűjtemény kulturális központként kiegészít.

CsA