– A hadisírok kutatása és gondozása során találtunk rá Krúdy Gyula nagyapjának a sírjára, aki szintén huszártiszt volt a szabadságharc idején. A hozzátartozók már elhunytak, a sírhely felszámolható lett volna, de javasoltuk a városnak, legyen áttemetés, hogy az emlékét és földi maradványait megőrizhessük az utókornak. Vármegyénk sok hőst adott a szabadságharcnak. A kiemelkedő személyek között találjuk Répásy Mihályt, aki ha nem hal meg kolerában Szegeden 1849 júliusában, akkor most a 14. aradi vértanúként emlegetnénk nevét. De említhetném Rakovszky Sámuelt is, aki egységének zászlaját magára tekerve hozta haza a Dunántúlról, s eljuttatta a zászlóanyának Baktalórántházára a Dégenfeld-kastélyba. Sajnos, Mikecz Tamás honvédőrnagy sírját még nem találtuk meg, de keressük most is. Ez azt is jelzi, hogy a sírkutatás folyamatos, igyekszünk minél több sírt megtalálni, gondozni, hiszen kötelességünk hős elődeink emlékét ápolni – mondta Kertész József százados.

Az 1848-as és 1849-es eseményeket Kozma Kinga, a Nyíregyházi Egyetem történelem szakos hallgatója, a Honvédsuli Egyesület kadétja elevenítette fel a fiatalok számára. Felidézte az újoncok toborzását, a 48. szabolcsi zászlóalj megalakulását. Ez a katonai egység a szabadságharc kezdetétől a végéig mindvégig részese volt a legfontosabb eseményeknek. A „szabolcsi" jelzőt teljes mértékben kiérdemelte ez a katonai egység: a vármegye vetette fel szervezésének gondolatát, részben szerelte fel a zászlóaljat, és Szabolcs vármegye adta teljes egészében a legénységét és tisztikarát. S ami még érdekesség: Szabolcsban a kormányrendeletek kiadása előtt megkezdték az önkéntes nemzetőrök toborzását.

1848 szeptemberében a zászlóalj Nagykállóban tette le esküt, s ott vették át gróf Dégenfeld Imréné zászlóanyától a nemzeti színű lobogót, amit selyemszalagok díszítettek a következő mondatokkal: Szabolcs a hazáért, Győzni vagy meghalni. A zászló ma is megvan, a Jósa András Múzeum őrzi.

A nemzetőr zászlóaljként megszervezett alakulat 1848 novemberében honvéd zászlóaljjá alakult, mert így a katonák a kormánytól kaphattak ruházatot és fegyverzetet.

S milyen volt ez a ruházat? Erről a középiskolás fiataloknak Mák Dávid mesélt, aki tizenegy éve hagyományőrző a Honvédsuli keretében.

– Rajtam most egy gyalogsági ruhát láthattok. A fejemen fekete színű csákó van, aminek a belsejében fémlemez, fémháló van, hogy felfogja a kisebb csapásokat. A csákó mellett használtak kék tábori sapkát is a katonák. A ruházatnak a felső része a nyakvédő, ami tulajdonképpen egy bőrszíj vászonnal ellátva. Az egyenruha kabátját, az atillát, vagy más néven a zekét huszárzsinórozással díszítették, ennek nem volt védelmi funkciója. A honvédsereg legnagyobb számban használt lőfegyvere az elöltöltős, gyutacsos gyalogsági puska volt, irányzékkal nem látták el, így bizony nem volt könnyű a célzás. Ha elfogyott a töltény, akkor jöhetett a közelharc, erre a célra ott volt a lőfegyveren a bajonett, vagyis a szurony. Bár most van a derekamon egy kard is, egy ívelt pengéjű szablya, ezt nem a legénység, hanem az altisztek viselték, s gyakran bizony nevelési célokra használták: a kard lapjával elverték az engedetlen, fegyelmezetlen katonák ülepét. A szűk magyar nadrág búzakék posztóból, veres zsinórzattal készült. A magyar bakancs fekete színű és egykaptafás lábbeli volt, vagyis nem volt külön bakancs a jobb és a bal lábra. A zokni akkor még nem volt divatban, a katonák kapcát tekertek a lábukra – mesélt érdekességeket a korabeli katonai viseletről Mák Dávid.

A szabadságharc eseményeit folytatva Kozma Kinga kiemelte a 48. szabolcsi zászlóalj hősiességét a Királyerdő melletti csatában, valamint Buda ostrománál, kiemelve Répásy Mihály, Rakovszky Sámuel, Mikecz Tamás bátorságát, szervezőkészségét.

Megemlítette azt a díszszemlét is, amit a királyerdei csata után a gödöllői kastély parkjában Kossuth Lajos és a parancsnoki kar előtt. Felolvasta Damjanich tábornok szavait, aki a 48. honvéd zászlóaljhoz lovagolva így üdvözölte a katonákat: „Őrnagy Úr! Különös örömömre szolgál, hogy

nekem jutott a szerencse Görgei tábornok megbízásából a tegnap kivívott nagy csatában kifejtett vitézsége s bátorságáért a haza nevében köszönetet szavazni a zászlóaljának. Adja tudtul ezt a vitézeknek, s mondja meg nekik, hogy megemlékezvén a tegnapi nagy napra, ezután is

hasonló bátorsággal küzdjenek. Isten oltalmazza Önöket, éljen a zászlóalj, éljen a nemzet és szabadság!"

A dicsőségük elismeréseképpen a 48. honvéd zászlóalj tagjai hamarosan megkapták a jogot arra, hogy viselhessék a harctéren hősiesen helytálló alakulatoknak járó vörös sipkát.

– Gyakran elmegyünk emlékművek, sírok mellett, s nem is tudjuk, hogy kik fekszenek ott a mélyben, kiknek állít emléket az obeliszk, a márványtömb. Ezek a bátor, hazájukat szerető emberek megérdemlik az utókor megbecsülését, tiszteletét – zárta a rendhagyó történelemórát az előadó.

