A dobosok társadalmának tagjai vigyázó tekintetüket a fővárosi Vigyázó Sándor Művelődési Központ színpadjára vetették. Már huszonhetedik alkalommal rendezték meg a hangszer kedvelőinek hazai csúcsprogramját, a Dobosok Farsangját. Ütős ünnepnap volt ez, ahol felvonult a dobosok színe-java. Csodájára jártak a mindössze tíz esztendős nagykállói Bogdán Zoltánnak, akit a kora révén mindenki Zolikának szólított. Nem a szavak embere, ugyanakkor zseniálisan bánik a dobverőkkel. A génjeiben van az ütemérzék, de a produkciója semmihez sem hasonlítható. Édesapja árulta el, hogy honnan indult a mesébe illő sztorijuk. Bármennyire is szeretnének szerények maradni, miután nagydobra verték a kis zseni káprázatos improvizálását, rájuk zúdult a dicséretcunami.

Nemrégiben a méltán büszke apuka, Bogdán Zoltán a Dobosok és a dobo(so)kat kedvelők klubjában posztolta: „A fiam nemrég lett 10 éves. Megyünk a Dobosok Farsangjára, hogy minél több fantasztikus magyar dobossal találkozzunk és ismerkedjünk személyesen. Addig is latin ritmusok” – mindezt egy hátborzongatóan zseniális videófelvétellel illusztrálta. Íme, néhány komment: „Mesteremmel ilyenkor mondjuk azt, hogy pedagógiailag ez, amit látunk: lehetetlen! Szóval ezt már hozta az előző életéből Persze, ettől még minden elismerésem!” „Elképesztő teljesítmény! Megerősítést nyert, hogy nekem egyáltalán nem megy a dobolás. De belőle még lesz valaki!” „Gratulálok! A határ a csillagos ég” „Őstehetség. Erre született!” „Brilliáns” „Íme, a kis Borlai” „Ügyes nagyon! Van még benne nagyon sok kiaknázatlan muzsika” „Szenzációs vagy, Zolika. Nagyon boldogok vagyunk, hogy hallhatunk, láthatunk téged napról-napra, ahogy rövidesen világsztár leszel!” „Elképesztö a technikája, a ritmusérzéke és az improvizációs készsége. Minden adottság megvan benne, ami egy világszínvonalú doboláshoz szükséges” – és még hosszasan lehetne csemegézni a csupa pozitív hozzászólásból.

A Dobosok Farsangján volt hangszerkiállítás, mesterkurzus, hangszeres bemutató, koncert – a teljesség igénye nélkül Szanyi Jánossal, Horváth Zoltánnal, Jancsovics Mátéval, Fazekas Andrással, Bordás Józseffel, Gábor Andorral, Pusztai Csabával, Szendi Gáborral, Geröly Matyival, Ceryak Istvánnal, Nagy Hunor Attilával, Tempfli Erikkel és Zsemlye Sándorral. Igazi különlegesség volt a tíz esztendős nagykállói srác színre lépése. A saját dobszerelését „izzította be”, és átütő sikert aratott, amit vastapssal honorált a szakértő közönség.

– Nagyon jó volt a hangulat, rengetegen gratuláltak nekem – fogalmazott Zolika, aztán édesapja vette át a szót:

– Dzsesszgitárosként játszottam például Kazár Palival és Pákey Bécivel, szóval benne voltam, benne vagyok a környékbeli zenei életben. A fiam már 3 éves korában dobolt, minden nap gyakorol, és most csodagyerekként kezelik az országban. Többen is őt tartják a kis Borlai Gergőnek. A Dobosok Farsangjának szervezője a rendezvény előtt 9 nappal hívott fel, és én bár féltettem Zolikát, végül belementünk a fellépésbe. Kilenc és fél percig improvizált a színpadon, a szívem a torkomban kalapált. Óriási volt látni, hallani, átélni – dőlt a szó az egydanos kick-box mester Bogdán Zoltánból, akinek a nagykállói kertes házában a nappaliban napi rendszerességgel csendülnek fel a dobszólamok. Felesége, Dóra lányuk, a szomszédok és az utcabeliek is hozzászoktak a zenéléshez.

– Kevés zaj szűrődik ki a házból. Mi pedig hozzászoktunk a latinos, a dzsesszes és a funky-s ritmusokhoz. Most már mindenki ismeri a szakmában Zolikát. Nem tudjuk, hogy merre vezet tovább az út. Mi azt szeretnénk, hogy a gyermekünk fejlessze az angol nyelvtudását, és külföldön folytassa a tanulmányait. Nekem anno az volt az álmom, hogy Amerikában játsszak, de negyedannyi tehetségem sem volt, mint a fiúnknak. Reméljük, hogy az egész világnak megmutathatja, hogy mire képes!