Mire vágynak a fiatal, középosztálybeli lányok, ha a saját erejükből nincs esélyük egy fényűzőbb, izgalmasabb életre? Szerelemre, de inkább csak egy férjre, aki mindezt biztosíthatja nekik. Nagyvonalú, gáláns férfira, aki limuzint küld értük randevú előtt, aki divatos öltönyt viselve drága italokat fizet nekik. Aki révén beutazhatják a világot, elegáns partikra járhatnak, s szürke életük színekkel telik meg. És ha ehhez az kell, hogy becsapják magukat? Hát, legyen. Bár érzik, hogy a kép túl rózsaszín, homokba dugják a fejüket, s nem tesznek mást, mint amit a férfiak: hazudnak – csak ők éppen maguknak.

Mindenki csal és csalatkozik

Velük szemben a nagy reményekkel a fővárosba költöző vidéki fiatalemberek, akik egy gyárban dolgoznak megalázóan kevés bérért, s az életüket olcsó külvárosi albérletben tengetik, csupán azt szeretnék, hogy emberszámba vegyék őket. Hogy azt érezzék, ők is valakik, s ne azt, hogy alig többek a senkinél. Hogy ha házasság kerül szóba, jó partinak számítsanak, s hogy ne kelljen 29 napig koplalniuk azért, hogy havonta egyszer étterembe mehessenek.

Hogy a lányok szóba álljanak velük, s ha megkérdezik, mi a beosztásuk, ne azt kelljen felelniük: csibész. Mindenki csal és csalatkozik, így amikor a fiú igazat mond, a lányok nem hisznek neki, a hazugságait viszont készpénznek veszik. És ha mégis megérkezne az igazi szerelem? Akkor a Nyárból a tavasz ígérete nélküli tél lesz: der-mesztő, fagyos, végletes.

Fotós: Sipeki Peter

Elképesztő alakítás

Fejes Endre kisregénye, a Jó estét nyár, jó estét, szerelem megtörtént eseményt dolgoz fel, a belőle készült színpadi műhöz Presser Gábor írt dalokat – ezt a változatot láthatják a nézők a Krúdy Kamarában. A Móricz Zsigmond Színházban a főszereplőt, Viktor Edmant Tar Dániel játssza, elképesztő alakítása időnként a skizofrénia határát súrolja. Egyetlen másodpercre sem zökken ki az éppen aktuális állapotából, egyszerre szerethető és szánni való, az egyik percben megértjük, a másikban elítéljük, megölelnénk, de össze is rezzenünk tőle. A jobbik/valódi énjét a három angyallány mutatja meg: látják a jelent, s a jövőt: „homlokodon halál, szádon koplalás”...

Fotós: Sipeki Peter

Ugyanazt akarják

A teátrum igazgatója, Kirják Róbert és a rendező, Horváth Illés ezúttal is kiválóan osztották ki a szerepeket és telitalálat, hogy Viktort a kisfiús arcú Tar Dani alakítja. Kedves, szimpatikus fiatalember, aki még azokkal a nézőkkel is képes elhitetni, hogy ártatlanabb, mint egy ma született bárány, akik ismerik az előadás alapjául szolgáló kisregényt. De nemcsak a nézők képtelenek ellenállni neki: a kegyeire pályázó hölgyeket – Kovács Vecei Fanni, Tary Patricia, Jenei Judit és Ténai Petra – is elvarázsolja. Mindannyian más úton indulnak el, de ugyanazt akarják: van, aki hideg és számító, más naiv és hiszékeny, de minden alakítás hiteles, őszinte. Remekel az aggódó szülők szerepében Horváth László Attila és Horváth Margit, illetve István István és Szabó Márta, és öröm nézni Horváth Rékát, valamint a több karaktert is kiválóan életre keltő Tóth Károlyt és Tóth Zolkát is.

A Jó estét nyár, jó estét szerelem az emberi lélek titkát kutatva annak legmélyebb bugyraiba vezeti a nézőket, akik nehezen hiszik el, hogy amit látnak, nemcsak a szerző fantáziájának szüleménye, s hogy az ember minden gonoszságra képes.

SZA