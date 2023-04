A Petőfi 200 emlékév jegyében műveltségi vetélkedőt szervezett a nyíregyházi Szent Imre Alapítvány és a Rákóczi Szövetség Szent Imre Ifjúsági Szervezete. A gimnáziumi korosztályból 4 fős csapatok adtak számot ismereteikről, tudásukról a változatos, kreatív vetélkedőben. A feladatok közt szerepelt életrajzi totó, kép- és versfelismerés, verskiegészítés és puzzle, valamint térképismeret is. A csapatok egyik tagja szavalóversenyen vett részt, melyre egy kötelező és egy szabadon választott Petőfi verssel neveztek a diákok. Magas színvonalú előadásokat hallhatott a zsűri, minden szavaló igényesen felkészült a megmérettetésre. A vidám hangulatú versengésen bizonyították a csapatok, hogy jól ismerik és kedvelik Petőfi költészetét, tisztában vannak a kor történelmi eseményeivel is, és hogy remekül tudnak csapatban dolgozni. Az általános iskolai korosztály számára novellaíró pályázatot és rajzversenyt hirdettek a szervezők, melyekre különleges alkotások érkeztek. A legkiemelkedőbb rajzokat kiállításra válogatta be a zsűri, a díjazott novellákból emlékkönyv készült.

KM