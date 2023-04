Mint ahogy már beszámoltunk róla, kedden hajnalban meghalt Török Ádám. A Máté Péter-díjas magyar fuvolista, énekes és dalszövegíró, a Mini együttes alapítója és frontembere 75 éves volt. A hírt a fia, Török Dániel jelentette be, aki apjától egy dalszöveggel búcsúzott. A zenész 2021-ben kapott agyérgörcsöt, de 2022-ben, alig fél évvel sztrókja után már a jubileumi nagykoncertjére készült, amit május 8-án tartottak volna az Erkel Színházban. A koncert a zenész több mint fél évszázados életművét mutatta volna be. Török Ádám felesége mellett feküdt, amikor váratlanul érte a halál – olvasható az Origón.

Éjszaka arra ébredt, hogy valamilyen furcsa, hörgő hangot hall. Azonnal rossz érzés fogta el. Dóra odaugrott Ádámhoz, szólítgatta, simogatta, csókolgatta, és szinte kiabált, hogy keljen fel, ébredjen fel! De már nem mozdult. Mentőt hívott, a telefonban közben mondták, mit kell csinálnia, amíg kiérkezik a kocsi. Húsz percig próbálta újraéleszteni azt az embert, akit a világon a legjobban szeretett, majd a kiérkezett mentők folytatták az újraélesztést. A karjaiban halt meg a nagyszerű zenész, aki egyszer azt mondta, hogy álmában szeretne elmenni. Nyugodt volt az arca, úgy ment át egy másik világba.

Örökre megállt a gőzhajó

Leslie Mandoki is megemlékezett Török Ádámról a közösségi oldalán. A zenész a keddi Facebook-posztjában az alábbi sorokat írta:

Gyugyó, ahogy mi zenészek őt hívtuk elaludt tegnap és ma reggel már ott kopogott a felhők feletti próbaterem ajtaján ahol Jimi és Miles már próbált. Török Ádám egy ikonikus legendája a magyar Prog Rock világnak. Törte mindannyiunknak az utat. Amikor én még kissrác voltam és a Bem Rakparti klub jelentette a nagyvilágot, ahol a Syrius, a Mini és Rákfogó a Szakcsi mesteremmel, későbbi barátommal voltak a nagy elődeink, példaképeink. Gyugyó volt az örök házigazda. Még akkor is, ha mi már felcseperedtünk, és mi is már ezen a nagyvilágot jelentő színpadon álltunk, vagy ha a Tabánban szólt a prog rock magyarul, és persze ő volt az, aki az Ifi Parkot is bejátszotta számunkra, akik ezen a Prog Rock és Jazz Rock ösvényen képzeltük el az életünket. Ha az a kifejezés mély töltettel létezik, hogy “óriási vaker”, hát az a drága Gyugyóra lett ez kitalálva. Milyen szívesen gratuláltunk volna neked a 75. születésnapodra az Erkel színházban. De Te most életművedhez méltó úton vagy egy mennyekbeli égi zenekarba. Ott várnak rád a mi Soulmates zenekarunk tagjai, Jack Bruce, Greg Lake, Jon Lord, Michael Brecker, Victor Bailey. Hisz itt a földön is csodálatos zenészeket hoztál a MINI-ben színpadra, ha csak a Papp Gyuszkót vagy Tátrai Tibuszt említjük, és mégis mennyire szerény maradtál mindig. Sosem felejtem, mikor meghívtunk egyszer egy koncertünkre Siófokon, milyen tisztelettel voltál a New York-i legendás zenésztársaim iránt, akik téged mindjárt szívükbe zártak, és Ian Anderson barátom, is írta, hogy most is ott voltál a koncertjén. Ő már téged 29 éve nagyon megszeretett amikor a Szigetre a Bem Rakparti klubban próbáltunk és te meg csak szerényen segítettél, de azt mindenben. Mindannyiunk szívében fogsz tovább élni. A Bem Rakparton a régi legendás klubjában a szabadelvűségnek pedig emlékedet fogjuk örökre őrizni.

