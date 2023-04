A Szózat megzenésítője, több Erkel-opera librettistája, a Nemzeti Színház egykori karigazgatója, énekes, színész, színműíró és fordító 1814. április 21-én született.

Tanulmányait Miskolcon és Sárospatakon végezte, első zenetanára édesapja, Egressy Galambos Pál református lelkipásztor volt. Tizenhét éves korától tanított, majd színésznek állt. Itáliai tanulmányútja után, ahova gyalog ment el egészen Milánóig, kartanító is lett. Hazatérése után zeneszerzői és szövegírói munkára váltott: 19 opera és 60 népszínmű szövegét ültette át magyarra. 1840-ben Erkel Ferenc Bátori Mária című operájának, majd a Hunyadi Lászlónak is ő írta a szövegkönyvét, és énekelte a hadnagy szerepét. 1843-ban a Szózat megzenésítésével elnyerte a Nemzeti Színház pályadíját, egy évvel később a Himnusz megzenésítésére kiírt pályázaton elismerésben részesült. A Nemzeti dal első megzenésítése is Egressy Béni nevéhez fűződik. Részt vett az 1848–49-es szabadságharcban, 1849-ben írta meg a Klapka-indulót