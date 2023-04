Tudniuk kell, mit miért csináltam – ezt mondja Frank Abagnale Jr. a repülőtéren állva, és ezzel elkezdődik az utazás: visszaugrunk az időben, hogy elmesélje a történetét. Egy elképesztő, megtörtént eseményeken alapuló sztorit, amit a filmvásznon Leonardo di Caprio és Tom Hanks vitt sikerre, és amiért a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház közönsége is rajongani fog.

Exkluzív beszámoló

A leleményes, éles eszű, kedves fiatalember, aki 2,5 millió dollárt szerzett csalással, aki megtett ötmillió mérföldet, s kiadta magát orvosnak, ügyvédnek, pilótának, a játszma végén úgy fogalmaz: élt, és nem csak létezett. Soha nem volt erőssége a szerénység, könnyedén játszotta a félistent, lehengerlő stílusa pedig olyan képesség, ami révén története szép, színes és élő lehet. Exkluzív és személyes előadását csak nekünk, nézőknek tartogatja, mi pedig, ahelyett, hogy elítélnénk, szurkolunk neki. Hogy miért?

Mert amit látunk, szívet melengető: mindent azért tesz, hogy pénzhez juttassa apját s ezzel visszaállítsa a családi idillt, szerelméért pedig képes jó útra térni. Életet szeretne, nem csak szerepet: egy lányt, akivel a hét csoda egyike sem ér fel, és egy otthont, ahová hazatérhet. Értelmet nyer minden, amikor ráébred, hogy sok hibát vétett, de mindegyik tévedése az imádott nőhöz vezetett. Ám amikor elkezdődne az új élete, a macska-egér harc véget ér: megérkezik Carl Hanratty. A nyomozó, aki még karácsony estéjén is dolgozik – a Jézuskát is pisztollyal várja –, aki üres házba megy haza, és akire a tükörből csak egy árnyék tekint vissza.

A törvény az élete, a rend az istene, számára semmis az a győzelem, amihez meg kell szegni minden szabályt. Megszállottan üldözi a fiút, akivel a sorsa egy idő után összeláncolódik, s akiben nem csak egy bűnözőt lát. – Meg kell adnunk mindent tartozást, a tetteinkért pedig felelnünk kell – vallja, de a kemény és állhatatos külső mögött ott az ember s az apa.

Egymást erősítik

Jenővári Miklós és Illyés Ákos párosa tökéletesen működik a színpadon, talán azért, mert hiába nagy a tét és hiába jelent nekik mást a rend s a törvény, egymást erősítik – nagyobb szükségük van a másikra, mint ahogy azt sejtenék. Itt egy fiú, akinek az apja volt a hőse, és itt egy apa, aki nem válhatott hőssé: Frank és Carl útja végül összeér. Ehhez pedig szükség van a szülőkre, Frankre és Paulára, akik mást gondolnak a házasságról és mást a boldogságról – Jenei Judit és Nagyidai Gergő (a másik szereposztásban Mészáros Árpád Zsolt) a tépelődő, a gyerekük érdekeit szem előtt tartó karaktereket alakítanak, kiválóan. Potonyecz Fanni (a másik szereposztásban Kiss Eszter Júlia) Brendaként bűvöli el a nézőket és az ifjú Franket, viccesek Carl segédei, Tar Dániel, Horváth Viktor és Törő Gergely Zsolt, míg István István, Gulyás Attila és Kosik Anita több szerepben is remekelnek. Kovács Vecei Fanni egy híres modellt alakít, s nyúlfarknyi szerepében is emlékezetes, és nagyon jó újra látni Horváth Margitot, aki Brenda édesanyjaként örül annak, hogy a lánya megütötte a főnyereményt. Ez utóbbit a nyíregyházi teátrum nézőiről is elmondhatjuk.

Látványos, színes és élő

A Kapj el, ha tudsz! című musicalt Magyarországon először a Móricz Zsigmond Színház közönsége láthatja, a darab pedig a lehető legjobb kezekbe került. Horváth Illés, a színház művészeti vezetője az Idétlen időkig után másodszor állított színpadra ősbemutatóként egy Broadway-musicalt, a végeredmény pedig olyan lett, mint Frank Abagnale Jr. élete: látványos, élő zenés, szép, színes és élő. Időtlen siker, amit mindenkinek látnia kell, aki pazar díszletekre, fülbemászó dallamokra, szívhez szóló történetre és kiváló színészi alakításokra vágyik. És aki tudni szeretné, hogyan éli túl a kisegér, ha egy nagy bödön tejbe esik...

SZA