– A gasztronómia számos területet felölel, így az agráriumot, a turizmust, az oktatást és az egészségügyet is. Mi nap mint nap azért dolgozunk, hogy a turisták hazai éttermeket és szállodákat válasszanak, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy a vendégek élményeket szerezzenek. Szükség van hozzáadott értékekre is – ez a fine dining, ami nehezen lefordítható kifejezés, és ami mindenkinek mást jelent: nekem például az édesanyám levesét – fogalmazott Krivács András, aki szerint a gasztronómia sikerágazat lehet Magyarországon, ehhez megvannak az adottságaink, de ez csak akkor valósítható meg, ha a szakmában dolgozók nem lesznek pályaelhagyók – tette hozzá az elnök. Elhangzott: 2023 a juniorok éve, az est bevételét éppen ezért az ő oktatásukra, szakmai fejlődésükre fordítják.

A vendégeket az elnök mellett dr. Nobilis Márton államtitkár, Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Juhász Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügynökség turizmusszakmai igazgatója, Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke, Halkóné dr. Rudolf Éva, a Nyíregyházi Egyetem kancellárja, Nagy Lajos, Baktalórántháza és Kálmán Béla, Nyírmada polgármestere is köszöntötték.

Versek és dalok

Adamek Balázs és Kocsis Marcell, Európa abszolút 4. helyezettje, a világ top 20 országa közül a 8. legjobb szakácspárosa, Ambrus György, illetve a Békés Megyei Culinary Team csapata gondoskodott arról, hogy a háromévi kényszerszünet után megrendezett est emlékezetes legyen. A vacsora „A hagyományok, az ízek és a kultúra találkozása” címet kapta, amellyel az MNGSZ nem csak a magyar gasztronómia, de a kultúra előtt is szeretett volna tisztelegni, ezért a fogások felszolgálása és a szakmai díjak átadása közben magyar költők versei, illetve komolyzenei dallamok csendültek fel. Barabás Zoltán és Ambrus György jóvoltából a vendégek az ételek készítéséről és a borokról is megtudhattak (kulissza)titkokat, és bármelyik fogásról is esett szó, közös jellemző volt a kiváló alapanyag, a kreativitás és a modern technológia.

Tökéletes harmónia

A fogadóital, a Hangácsi és Fia Pincészet 2022-es Csaba Gyöngyöző Cuvée-je tökéletesen illett a sajtos tejfölös lángosgolyókhoz, ahogy a ‚22-es Hangácsi Rosé az első fogáshoz (tepertőkrém, hagymasaláta, füstölt sonka, paradicsom­salsa, disznósajt és hagyma­lekvár). Tavaszi, üde és kívánatos – így jellemezték a citrusos fogasfilét, ami karfioltextúrákkal, fantasztikus uborkazselével, halszósszal és kapros olajjal érkezett, a poharakba pedig a Rózsa pincészet ‚19-es Tokaji Hárslevelűje került. Fotóriporter kollégám a fogas-fogásra annyit mondott: ezért az ételért akár több száz kilométert is szívesen autózna... Számomra a főétel volt az est csúcspontja: annak ellenére, hogy nem rajongok a borjúhúsért, a karaj- és borjúcombterrine, a borjúmiriggyel töltött hagyma, a gombatarte és a zöldségragu aligha lehet annál tökéletesebb, mint ahogy Adamek Balázs azt megálmodta, a Bodri Pincészet ‚21-es Szekszárdi Kadarkájának fűszeres illatú, közepesen telt, gyümölcsös nedűje pedig kiemelte a fogás ízeit. A csokoládémousse málnával, szederrel és szederfagyival érkezett, ami mellé kiváló vörösbort választottak, a Schunk Pincészet 19-es Syrah-­ja pedig még pompásabbá tette a maga nemében tökéletes desszertet.

SZA