– A vihar című előadásban életek zilálódnak szét vagy szűnnek meg, a darab ugyanakkor megmutatja a nézőknek az újrakezdés reményét is. Kisebbségi létünk és kultúránk önazonosságáért aggódó napszámosokként álomszigetre száműzzük magunkat, és elképzeljük, hogyan teremthetjük vissza az „elveszett paradicsomot”, ha majd hazatérünk – mondta a darabról Török Viola. A rendező hozzátette: – Az előadásban fontos szerepet kap a néptánc és népzene, hiszen az európai reneszánsz zenei és táncbeli örökségét a ma is élő dallamokban, táncokban éltetjük tovább, hogy mint Prospero varázspálcájával, mi is kísérletet tegyünk az európai kultúra „visszateremtésére”.

MW