Több évtizede hagyomány a Magyar Rádió életében, hogy úgynevezett „zárolt” hangfelvételeket készít, amelyek bekerülnek az archívumába örök használatra. Ilyen „z” felvételeket készít 2023. május 26-án és 27-én a Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar Szabó Soma Liszt-díjas karnagy vezetésével a Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenytermében.

– A „z” felvételeket ahhoz tudnám hasonlítani, amikor egy CD-t készítünk, vagyis nagyon jó minőségben veszik fel a szakemberek a művészeti együttes énekét – tájékoztatta szerkesztőségünket a vegyes kar művészeti vezetője. – Második éve készítjük a Magyar Rádióval azokat a felvételeket, amelyeken mai magyar zeneszerzők kórusműveit örökítjük meg az utókornak. Pénteken és szombaton hét művet énekelünk fel hat kortárs zeneszerzőtől. A hat zeneszerző: Hollós Máté, Madarász Iván, Kutrik Bence, Bella Máté, Fekete Gyula és Bánkövi Gyula, akitől két számot is felveszünk. Annyiból szerencsés, hogy most van a felvétel, mert a jövő héten vasárnap, június 4-én Vácott a Duna-kanyari Fesztivál keretében a Győzelemről nevezett Szűz Mária-templomban lesz egy olyan hangversenyünk, amelyen szintén a mai szerzők műveit adjuk elő. Persze, nemcsak ezt a hetet, hanem még jónéhány más művet is énekelünk mellettük.

– Nehezek ezek a modern darabok, nagy kihívást jelentenek a kórusnak. A mai szerzők rendesen eleresztik a fantáziájukat, főleg úgy, hogy tudják, a Cantemus Vegyeskar énekli a szerzeményeiket, ezért elég merész megoldásokat is alkalmaznak. Vácott tizenhárom új művet mutatunk be, s ott lesz a helyszínen mind a tizenhárom zeneszerző is – tette hozzá Szabó Soma.

KM