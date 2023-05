A közösségi oldalakon olvasható bejegyzések szerint a közelmúltban „őrjöngő sikert” aratott a nyíregyházi Cantemus Gyermekkórus, a közönség „álló ovációval” jutalmazta a magyar kórus produkcióját. Mindez Isztambulban történt április végén a kórusmuzsikai világszimpóziumon. A rendezvényről és a fellépésekről beszélgetett M. Magyar László újságíró Szabó Dénes Kossuth-díjas karnaggyal a Kelet-Magyarország és a Szabolcs Online podcastsorozatának újabb adásában.

Mint a gyermekkórus vezetője elmondta, háromévenként rendezik meg a szimpóziumot, egyrészt hogy a kórusok találkozhassanak egymással, másrészt hogy a szakemberek megvitathassák az időszerű kérdéseket. Előadások hangzanak el, valamint vannak műhelyfoglalkozások is. A kórus még el sem utazott Isztambulba, de már több élményben is részük volt a gyermekeknek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Találkoztak a Cantemus kóruscsalád régi jó barátjával, dr. Hoppál Péterrel, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszteri biztosával, valamint rögtönzött énekléssel, flashmobbal köszöntötték az egyik kórustagot a 18. születésnapja alkalmából. Ezeket a pillanatokat is felidézi a beszélgetés, mint ahogy a szerepléseket és a szabadidős programokat is.

– Ha a világ elé állunk, akkor kulturális missziót is teljesítünk, vagyis a műsorunkban magyar szerzők művei szerepelnek: Kodály Zoltán, Bartók Béla, Kocsár Miklós műveit énekeljük. Az egyik koncertünk helyszíne ismerős lett, mert a Szent Antal katolikus templomban már a Pro Musica leánykarral is felléptem. Az emlékeimet felidézve azt tudtam, hogy nem lesz könnyű benne énekelni, mert nagyon nagy, és a hangok ilyenkor elmennek jobbra-balra, ezért nagyon nehéz megtalálni az ideális felállást. A délutáni próbán megizzadtunk, hogy mi legyen az a felállási mód, hogy a művek nagyon jól szólaljanak meg. Estére a templom megtelt, és a mi nagy örömünkre dr. Hoppál Péter a kísérőivel visszaérkezett Ankarából, valamint több magyarral is találkoztunk. Mint a miniszteri biztos megállapított a koncert után, kirobbanó sikerben volt részünk, a lányok nagyon boldogok voltak – mesélte Szabó Dénes.

Felidézte még azt a fellépést is, amikor egy török gyermekkórus ragaszkodott ahhoz, hogy együtt énekeljék el Daróci Bárdos Tamás Üszküdárá című művét, amelynek alapja egy török népdal. Végül fel is csendült a szerzemény, s el lehet képzelni azt a bábeli zűrzavart, ami ott volt, hiszen a dalt egyszerre énekelték magyar és török nyelven is.

A sok-sok élmény mellett szóba került az is, hogy milyen nyári fellépések, szereplések, külföldi utazások várnak a Cantemus Gyermekkórus tagjaira.