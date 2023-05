A Rákóczi Szövetség nyíregyházi szervezete minden évben részt vesz Kismajtényban a szatmári béke megkötésének évfordulói alkalmából tartott megemlékezéseken. Ezúttal a szervezet 50 fős csoportja utazott a partiumi rendezvényre. A határ átlépése után Nagykárolyban rövid ünnepséget tartottak Kölcsey Ferenc közelmúltban felavatott szobránál, ahol elhelyezték koszorújukat, majd Martinovszky István tárogatószavára elénekelték nemzeti imádságunkat. A koszorú szalagján is ez állt: „Isten, áldd meg a magyart!”

– Késő délelőtt kezdődött a majtényi megemlékezés a szatmári béke emlékművénél. Grezsa Csaba, Magyarország kolozsvári főkonzulja, Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács elnöke, az RMDZ megyei elnöke és Baracsi Endre, Szabolcs–Szatmár–Bereg vármegye közgyűlésének alelnöke mondott ünnepi beszédet – emlékezett vissza Dalmay Árpád, a Rákóczi Szövetség nyíregyházi szervezetének elnöke.

A nyíregyházi rákóczisok is elhelyezték koszorújukat, amelynek szalagjára ezt íratták: „Egy példás béke emlékére”.

A csoport a Petőfi-bicentenárium jegyében ellátogatott a máramarosi Koltóra is, ahol a költő feleségével, Szendrey Júliával gróf Teleki Sándor vendégeként mézesheteit töltötte 1847. szeptember 9-e és október 19-e között. Megtekintették a kastélyban berendezett múzeumot, amelyben nemcsak Petőfi Sándor és Szendrey Júlia, de gróf Teleki Sándor 1848-as ezredes, író és Jókai Mór emlékét is őrzi. Petőfi több mint húsz verse született e röpke hat hét alatt Koltón, köztük talán legismertebb a Szeptember végén. A közösen elmondott vers után egy másik itt született költeménnyel, az Erdélyben cíművel és annak első sorait megismétlő, Szibériában született és Petőfinek tulajdonított Júliának című vers meghallgatásával emlékeztek nagy költőnkre. A koszorú nemzeti színű szalagján az Erdélyben című vers egy ma is megszívlelendő sora állt: „Fogjunk kezet, hogy rettegnünk ne kelljen”.

– Hálás köszönettel tartozunk a Kismajtényi Református Egyházközségnek, Kása Szabina tiszteletes asszonynak a szíves vendéglátásért és Szász Imrének, a koltói Teleki-kastélyban berendezett múzeum igazgatójának a nívós előadásért, kalauzolásért – zárta gondolatait Dalmay Árpád.

LTL