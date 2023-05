– Hagyományőrzés, színvonal, különlegesség és jó hangulat – ezek az I. Kappan és Lakodalmas Fesztivál kulcsszavai. A nyíregyházi önkormányzat, a Master Good cégcsoport és a Sóstói Múzeumfalu közös rendezvényén szórakoztató módon mutatjuk be hagyományainkat, értékeinket – foglalta össze röviden a keddi sajtótájékoztatón dr. Kovács Ferenc. Nyíregyháza polgármestere kifejtette: a fesztivál illeszkedik a város népi-gasztronómiai programjaihoz, közelebb hozva egymáshoz a generációkat. A gyerekek, fiatalok megismerhetik a hagyományainkat, közben finom, népi ételeket kóstolhatnak.

Fotó: Gazdag Mihaly

– Annak a térségnek, amiből élünk, szeretünk vissza is adni, hozzájárulni az itt élők kulturális életéhez, ezért támogatjuk többek között a VIDOR-t, és ez adta a kappanfesztivál ötletét is – vette át a szót Bárány Péter. A Master Good ügyvezetője hozzátette: úgy érzi, ez egy jó kezdeményezés, amibe különböző programokkal, versenyekkel igyekeznek a gyerekeket is bevonni.

– Azok, akik városban nőnek fel, rácsodálkozhatnak a hagyományos tanyasi csirketartás mikéntjére. Kialakítunk a tirpák portán egy baromfiudvart, ahol testközelből figyelhetik a szárnyasokat, a barabási iskolaudvaron pedig gőzölgő húslevest és kappanpörköltet kóstolhatnak a látogatók.

Fotó: Gazdag Mihaly

Csodás menyasszonyi ruhák

– Egy olyan cég támogat minket, ami száz év tudását őrzi, ahol apáról fiúra szállt a tanyasi csirketartás. A Sóstói Múzeumban nemcsak a népi épületek, hanem a hozzájuk kapcsolódó munka, a gazdálkodás is helyet kap – mutatott rá Baloghné Szűcs Zsuzsanna, a skanzen igazgatója.

– Követve Szabolcs-Szatmár-Bereg sokszínű lakodalmi szokásait, május 27-én, szombaton híres vőfélyekkel várjuk mindazokat, akik megízlelnék a hamisítatlan falusi életérzést. Bemutatjuk a Kárpát-medence menyekező ruháit, így a csodás ajaki mennyasszonyi öltözetet is, azt követően látogatóink a Nyírség Táncegyüttesnek köszönhetően részesei lehetnek egy valódi ajaki lakodalmi mulatságnak. Ezen kívül lesz itt minden, mi szem-szájnak ingere: megválasztjuk a legszebb kappant, a gyerekeknek rajzversenyt hirdetünk értékes nyereményekkel, forog a kosaras körhinta, lesz népi játszóudvar, pulyasarok.

– Kádár Ferkó fotószínháza, mesterségbemutatók, lovaskocsikázás, valamint igazi falusi vásár mellett megnyitja kapuit a népiskola. A Master Good szerencsekereke egyszerű kérdésekkel és nagyszerű ajándékokkal fogadja a látogatókat, akik a jánkmajtisi udvarunkon és a túristvándi csűrben lakodalmi ételek előkészítésében vehetnek részt. Fellép a CimbaliBand és a Swing a’la Djungo – sorolta a Sóstói Múzeumfalu vezetője.

A látogatók a lakodalmi ételeket 300 forintos kóstolójegy ellenében vásárolhatják meg. Az I. Kappan és Lakodalmas Fesztiválra 6 év alatt és 70 év fölött a belépés ingyenes.

KM