Múzeumpedagógia

Dohanics László a szíve csücskének nevezte az intézményt. Felidézte a 2012-es évet, amikortól már arra is törekedtek, hogy a tárgyak gyűjtése mellett nyissanak a közönség, a látogatók felé. Először a Nyírvíz Palotában rendezték be a kiállítást, majd 2015-ben a városvezetés kezdeményezésére indult el egy olyan helynek a felkutatása, ami méltó körülményeket teremt ennek az értékes örökségnek. A jelenlegi épületet felújították, s benne a Kállayakat bemutató állandó kiállításon kívül egy várostörténeti tárlat, könyvtár, és kamarakiállításokra alkalmas konferenciaterem is helyet kapott. – Hivatalosan 2020 júniusában adták át az önálló gyűjteményt, ami a város üde kulturális színfoltja lett. Megkapta az Év múzeuma különdíját és a Családbarát múzeum címet. S igazán szép látogatószámot mutathatunk fel az elmúlt években. Úgy látjuk, a gyerekeken keresztül egyre több érdeklődőt érünk el. Szívesen jönnek el különböző programokra, s ha már itt vannak, megtekintik a kiállításainkat is. A múzeumpedagógiai program az egyik erős lába az intézménynek – mondta el a gyűjtemény vezetője.

KM