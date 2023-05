Egyrészt több filmstúdiót is magyar származású emberek alapítottak, másrészt nagyon sok világhírű színész ereiben is magyar vér is folyik, harmadrészt számos Oscar-díjnak van magyar vonatkozása. Minderről és még sok-sok érdekességről lesz szó azon a vetített képes előadáson, amelyet a tiszadobi Andrássy Egyesület és a Magyar Hol­lywood Tanács rendez május 20-án 17 órától Tiszadobon a Ráti Mátyás Faluházban.

Az érdeklődők a rendezvényen a filmvilág sok titka mellett megismerkedhetnek Bokor Balázs Oscar és a csillagok című könyvével is. Bokor Balázs a Magyar Hollywood Tanács elnöke.

KM