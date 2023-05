Éjszakai koncert a vállaji római katolikus templomban, negyvenszólamú mű előadása Nyíregyházán és Budapesten. Csak egy kis ízelítő mindabból a programból, amivel az idén huszonöt esztendős nyíregyházi Cantemus Vegyeskar szeretné megünnepli megalapításának jubileumi évfordulóját.

A megalakulás óta a kórus művészeti vezetője Szabó Soma Liszt-díjas karnagy, aki szerkesztőségünk érdeklődésére felidézte az elmúlt negyed évszázadot.

A kórusmuzsika szeretete

– A vegyes kar létrejöttét – miként a Cantemus kóruscsalád többi együttesének megalakulását is – a belső kényszer szülte. Édesapám, Szabó Dénes karnagy úr lassan már ötven éve dolgozik a Kodály Zoltán Általános Iskolában, és neveli a Kodály-módszer szerint a gyermekeket, s az oktatási intézményből kikerült sok-sok diákban benne ragadt a közös éneklés iránti vágy, a kórusmuzsika szeretete. Amikor elvégeztem a Zeneakadémiát, egy olyan helyzetbe csöppentem, hogy adva voltak a belső vágytól fűtött női és férfi énekesek, akiket kórussá kellett szerveznem.

– A vegyes karral valóban huszonöt évvel ezelőtt kezdtem el dolgozni, de előtte már édesapám hívó szavára összeálltak a régi diákok, és voltak nagy lelkesítő alkalmak, amikor együtt énekelhettünk, vagyis nem volt előzmények nélküli a vegyes kar megalakulása. Ilyen volt például 1994-ben, amikor II. János Pál pápának énekelhetett a nyári rezidencián, Castel Gandolfóban édesapám vezetésével egy kimondottan arra az alkalomra megszervezett kórus. Fantasztikus élmény volt, Bach-műveket énekeltünk zenekari kísérettel. Érdekes volt, hogy bennünket hívtak meg, hiszen akkor még hivatalosan nem létezett vegyes kari formációja a Cantemus kóruscsaládnak.

– Ez az élmény is nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy legyen már végre egy vegyes kari felállás is a kóruscsaládon belül. Így aztán 1998-ban megalakítottuk a Cantemus Vegyeskart – elevenítette fel a múltat Szabó Soma.

Rákérdeztünk, vajon mennyire volt nehéz egy felnőttkórus vezetőjének lennie, hiszen a Zeneakadémiáról kikerülve pályakezdő szakemberként lett az énekkar művészeti vezetője. Az együttesben voltak a karnagytól jóval idősebb kórustagok is, s voltak olyanok is, akikkel még együtt tanult az általános iskolában.

– Érdekes szituáció volt, de igazából – úgy rémlik – nem éreztem feszélyezve magam, hiszen ismertem mindenkit személyesen, s úgy tűnt, elfogadják a kórustagok mindazt, amit mondok. Bíztak bennem, nem voltak konfliktusok abból adódóan, hogy ki mennyi idős. Elfogadták, hogy nekem ez a dolgom, ők meg szerettek énekelni, és így harmonikus volt az együttműködés a kezdetektől.

– Aztán meg úgy gondolom, bele is tanultam ebbe a szakmába, megelőlegezték a bizalmat, amit aztán sikerült is megszolgálnom. Az elmúlt huszonöt évben rengeteg élményben volt részünk. Az volt a szerencsém, hogy olyan műveket énekeltethettem a kórussal, amiket én választottam, szerettem. A repertoárunk mindig olyan művekből állt, amelyek előadása mindig nagy élmény volt nekem és a kórustagoknak.

– Olyan korszakos jelentőségű darabokat is énekelhettünk, amelyeket most például a huszonöt éves jubileum alkalmából ismét előveszünk. Ilyen volt például Rahmanyi­nov Vesperas sorozata, ami nagyon lélekemelő, katartikus ciklus, tizenöt tételből áll. Az a cappella zeneirodalom egyik csúcsteljesítménye, s amikor ezt sikerült megtanulnunk és előadnunk, az mindenkinek hatalmas élmény volt. Ezt a művet is felidézzük május 20-án a jubileumi koncertsorozatunk első rendezvényén, ami a vállaji római katolikus templomban lesz 21 órától.

Nem mindennapi élmény

– A mű magában foglalja az ortodox, a keleti egyház istentiszteletének szertartásait, s ennek éppen úgy része a kezdő ájtatosság, mint az alkonyati és a reggeli zsolozsma – folytatta a karnagy.

– Azért a vállaji római katolikus templom fantasztikus akusztikájú környezetébe gondoltuk el ezt az éjszakai virrasztást, mert annak idején ott vettük fel CD-re ezt a nagyszerű remekművet. A nosztalgia jegyében szeretnénk a hangulatot újra megidézni, és szeretnénk, ha a közönség is részesülhetne ebből a csodából. Egyáltalán nem mindegy, hogy hol és mikor, milyen környezetben csendülnek fel ezek a darabok. Nem mindegy, hogy az utcán énekeljük, vagy egy ilyen szakrális környezetben kiváló akusztika mellett, s éppen abban az időpontban, ugyanis egészen más a hatásuk. Nem szeretnénk, hogy a nyíregyházi zenebarát közönség kimaradjon ebből a nem mindennapi élményből, az érdeklődők számára indítunk buszokat Vállajra Nyíregyházáról. Azt szeretnénk, hogy az este olyan legyen mindenki számára, mint egy lelki zarándoklat. Aki érdeklődik a mély érzések és a lelki katarzisok iránt, az mindenképpen csatlakozzon hozzánk, mert nem mindennapi élménynek ígérkezik az a szombat este.

Ezt az első jubileumi hangversenyt további három is követi majd. Az évadzáró koncert június 24-én lesz, ez egyben a második állomása a jubileumi sorozatnak a Kodály-iskolában. A vegyes kar gazdag repertoárjából azokat a dalokat tűzik műsorra, amelyek a legkedvesebbek voltak a kórustagoknak és a közönségnek. A következő évadban, októberben az egyik bérletes hangversenyt is még a 25 éves jubileum, illetve az emlékezés jegyében rendezik meg.

– Azon az őszi koncerten a középpontba Tallis 40 szólamú műve kerül, ami oly sokszor szerzett már megrendülést az énekeseknek és a közönségnek. Ezt a koncertet exkluzív formában Budapesten is szeretnénk bemutatni, az lenne a negyedik része ennek a jubileumi sorozatnak. A Szépművészeti Múzeum kiváló akusztikus környezetében lenne a fővárosi előadás.

Visszavárják a régi tagokat

– Az elmúlt huszonöt évben nagyon sok énekes megfordult az együttesben. A régi tagjainkat is szeretnénk megszólítani a jubileum alkalmából, hiszen ők is aktív részesei voltak a múltnak. Szeretettel várjuk őket a nézők soraiba, hogy emlékezzünk együtt, de arra is lehetőség van, hogy csatlakozzanak újra az együtteshez, énekeljenek velünk, mert szerintem aki egyszer megtanult biciklizni, az már többet nem felejti el, így nagyon szívesen látunk minden régi tagot a koncertjeinken.

Vajon vannak-e már tervek, elképzelések az elkövetkező huszonöt évre? – kérdeztük befejezésül Szabó Somától.

– Ennyire távlatokban előre nem gondolkodunk, de mindig van mit csinálni, érkeznek folyamatosan az újabb felkérések. A következő koncertévad fellépéseit tervezzük, illetve pontosítjuk. Érdekesnek ígérkezik a Budapesti Fesztiválzenekarral együtt az az európai koncertkörút, amelyen Bach Máté passióját mutatjuk majd be. Ez szép és nemes feladat, s az, hogy az ország egyik legjobb zenekarával együttműködve turnézhatunk Európában, nagy megtiszteltetés és kihívás.

MML